中國將在2017年底禁止所有的象牙買賣

（台灣英文新聞/黃慧瑜 綜合外電報導）中國政府計畫於明年底前全面禁止象牙交易買賣，中國目前為全球前三大象牙貿易市場的，全球象牙貿易中有高達70%的最終目的地是中國，動物保護組織稱此舉為「歷史性」決定，為非洲大象帶來生機。而中國海關、公安也將加強打擊象牙走私與違法加工。

象牙對中國人來說是稀有珍寶，也是身分的象徵，一公斤的象牙可售近1100美元(約台幣33000元)。根據新華社報導，該法令將影響中國現有的34家象牙定點加工企業，以及143處定點銷售場所，報導也指出，已經有數間場所已於三月份關門大吉。

根據中國媒體報導，中國國務院辦公廳發佈《關於有序停止商業性加工銷售象牙及製品活動的通知》，要求分期、分批停止商業加工銷售象牙及製品，為象牙貿易停業畫下時間表，香港也將於2021年起禁售象牙。

亞洲野生動物保護協會的執行董事長康艾莉(Aili Kang)指出，全球最大的象牙市場將關閉，著實是個好消息。

根據紐約時報報導，中國全面禁止象牙買賣背後的原因為兩年前的歐習會，2015年中國國家主席習進平赴華府會見美國總統歐巴馬，在所有兩國元首會議中，象牙貿易被列入由雙方元首公布的聯合聲明之中。

雙方在聯合聲明中表示：「中美承諾制訂近乎全面的象牙進出口禁令，包含針對象牙狩獵戰利品的重大適時的進口限制，以及採取重大適時的措施以制止國內的象牙商業貿易。」

今年六月，美國全面禁止非洲象牙貿易，但古董得以例外，美國是季中國之後象牙貿易大國。

世界野生動物基金會對中國全面禁止像牙的舉動讚揚，並同時呼籲香港盡快跟上廢止象牙買賣的腳步。

世界自然基金會香港分會高級主任(野生動物罪行) 勞敏惠對此表示，在中國市場關閉後，香港極有可能成為非法象牙交易的場所。