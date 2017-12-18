經濟破敗通膨飆升　委內瑞拉人挖比特幣求生

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)最近很夯的比特幣，除了方便人們日常生活中的支付，以及投機客賺錢新管道之外，其實它可以幫助一些窮困國家的人民，取得可信的交易媒介。雖然有些國家不樂見這樣的情況發生。

《比特幣人報》報導指出，由於委內瑞拉經濟，被獨裁政府失當的經濟政策搞到通膨飆升，弄到疲憊不堪，因此舉國上下不分貧富，都在靠「比特幣挖礦」來生存。不過委內瑞拉政府宣佈將開始管制比特幣，要求「挖礦者」在政府網站進行登記。

「委內瑞拉虛擬貨幣督察」卡羅斯伐加思（Carlos Vargas）表示，在12月22日系統上線後，該國挖礦者必須開始向政府登記。伐加思稱「我們希望知道他們是誰、他們在哪裡、以及他們在用什麼設備」。

委內瑞拉政府最近開始對挖礦者進行打壓，例如警方在本（12）月9日突擊一處民宅，並沒收了21台用來挖礦的電腦，還以「外匯詐騙」、「電腦犯罪」、「損害國家電子系統」、「金援恐怖主義」和「洗錢」之罪名，逮捕了電腦的主人。

由於前幾任政府社會主義的經濟政策，現在委內瑞拉食物和醫療用品等必需品嚴重短缺，且通貨膨脹率達到百分之4000。這樣的經濟情況迫使民眾放棄國幣（Petro），改用比特幣來購買活下去所需要的資源。

但是當局看準了這點，開始沒收民眾的挖礦電腦來自己挖礦。最近，有一名挖礦者賄賂當局20000美金，保住了20台挖礦電腦中的九台。但誇張的是，當局現在竟然還聯絡他，要求他提供技術協助。從此可推測，一旦當局獲得了挖礦者名單，他們可能就會開始大規模的沒收行動，或是對挖礦者課徵新稅，導致挖礦者必須想出新的方法，躲過當局的剝削。

委內瑞拉比特幣正夯 當局眼紅想打壓

相關新聞：

跟國際制裁玩躲貓貓 北韓用比特幣偷偷賺錢

怕投機客炒作 韓國將限制比特幣

​

比特幣示意圖(圖片來源：美聯社)