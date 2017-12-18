(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)由於金正恩不顧國際上反對的聲浪，而執意發展核武，召來聯合國安理會制裁，導致該國經濟狀況愈來愈差。不過，在這樣的情況下，北韓官員似乎還有辦法躲過國際制裁，幫主子金正恩籌錢。

韓國《東亞日報》報導，韓國統一部發言人白泰玄（백태현）在今（18）日記者會中表示，對於國際媒體報導北韓高層，利用最近正夯的虛擬貨幣「比特幣」購買外國商品，或是賺取外匯等新聞，韓國政府將會「慎重掌握相關情況」。

發言人稱，知道北韓一直從事各種活動，躲掉國際制裁，並賺取外匯，並強調「政府會與國家網路安全中心（국가사이버안전센터）等機構共用資訊，事前阻止北韓的駭客行動」。

另外，根據韓國《聯合新聞》報導，面對記者提問韓國政府是否知道北韓手上握有多少比特幣，發言人回答韓國政府也在討論新的制裁方法，回應已掌握情況，採取相關措施後再公布，據此，韓國政府現在可能也還不清楚北韓持有多少比特幣。

為了幫金家政權籌錢，網路可說是北韓官員的「好夥伴」。例如韓國《朝鮮日報》曾報導，北韓勞動黨管轄的駭客集團，為了賺錢，編寫了知名網路遊戲「天堂」和「突擊風暴」的作弊外掛程式，並交由南韓遊戲業者進行販賣，再命其將販賣所得，匯至北韓方指定的戶頭。

這次爆出來的比特幣同樣可以透過網路，幫助北韓偷偷賺取外匯。而正因如此，有些國家開始打壓比特幣。11月20日，摩洛哥國家外匯辦公室（l'Office national des changes du Maroc）宣佈，禁止使用包含比特幣在內的虛擬貨幣進行交易。官員表示「使用虛擬貨幣交易，違反現行法規對於制裁和禁運的相關規範」，且強調「所有和外國間的交易，都要透過官方認可的機構進行，並且使用央行核准的外匯作為支付手段」。

而韓國也開始傳出限制比特幣的風聲。韓國《中央日報》報導，韓國金融委員會委員長崔宗丘（최종구），於11日在首爾光化門召開的研討會中表示，「政府目前正在思考要限制（虛擬貨幣）到什麼程度。當然，全面禁止也在我們的考慮範圍內」。雖然崔宗丘說（政府管制的）重點在於將比特幣的副作用壓到最小，並且減少投機客投機，不過韓國政府的真正意圖，很可能是想透過限制比特幣，來斷掉北韓的金源。

跟國際制裁玩躲貓貓 北韓用比特幣偷偷賺錢

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比特幣示意圖(圖片來源：美聯社)

首爾比特幣交易中心(圖片來源：美聯社)