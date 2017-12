經典災難鉅片《鐵達尼號》20週年　你還記得經典對白嗎？

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 綜合外電報導) 明日(12月19日)是經典災難鉅片「鐵達尼號」(Titanic)上映20週年。

「鐵達尼號」一方面哀悼年輕生命的逝去,另一方面歌頌愛情堅貞且崇高的力量。據法新社報導,電影女主角蘿絲承諾男主角傑克「永不放手」,最後卻眼睜睜看著情人活活凍死,被迫「放手」,沉入冰冷大海,也讓全球的觀眾在看電影時啜泣。

導演James Cameron在美國洛杉磯一場紀念重播會上告訴影迷:「鐵達尼號的故事本身具有永恆不衰的特質,似乎不存在我們的日常生活當之中。這樣直接的道德課題,讓我們深深為之著迷。」

為了慶祝電影上映20週年,美國各地紛紛重播「鐵達尼號」,觀眾仍深深著迷於李奧納多(Leonardo DiCaprio)和凱特溫斯蕾(Kate Winslet)所飾演的這對年輕情侶。電影描述1912年鐵達尼號撞上冰山後沉沒,整個驚心動魄的過程,在電影中,凱特溫絲蕾飾演被愛沖昏頭的名媛,李奧納多則是一名飄泊的藝術家,這兩者都是虛構的角色。

「鐵達尼號」這部電影當年拿下最佳影片和最佳導演等11座奧斯卡獎項,在電影史上寫下重要一頁。

鐵達尼號台詞五大經典

1. You jump, I jump. (你跳我就跳)





2. All life is a game of luck. (生活本來就全靠運氣)

3. I figure life is a gift and I don't intend on wasting it. You never know what hand you're going to get dealt next. You learn to take life as it comes at you….( 我覺得生命是一份禮物,我不想浪費它,你不會知道下一手牌會是什麼,要學會接受生活。)

4. I love waking up in the morning and not knowing what's going to happen,or who I'm going to meet,where i'm going to wind up. (我喜歡早上起來時一切都是未知的,不知會遇見什麼人,會有什麼樣的結局。)

5. We're women. Our choices are never easy. (我們是女人,我們的選擇從來就不易。)