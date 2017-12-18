(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導) 肯塔基大學派特森外交與國際商業學院高級講師羅伯特法利（Robert Farley），在《國家利益》上撰文指出2018年最有可能爆發戰爭的五個地方，包括北韓、烏克蘭、北大西洋公約組織南邊、波斯灣、以及臺灣。

該文最先提到北韓，指出金正恩核武開發計畫的成功，以及川普政府在外交事務處理上的不純熟，創造了相當危險的局面。北韓在這十年內不斷展示其核武力量，表示金家王國不會被美國的國際壓力弄垮。而對於北韓的挑釁行為，美國政府內部人員卻不斷出爾反爾，展現政府內外交態度的不一致。法利指出，美國和北韓都有先發制人的動機，因此雙方很容易因為「計算錯誤」而爆發戰爭，甚至捲入周邊國家，如日本和中國。

而對於台海情勢，作者指出少數中國軍方和外交人員，似乎認為國際「權力平衡」的天秤已經向中國傾斜，但這樣的想法是不成熟的，且中國領導班子內大多數人並不同意這樣的看法。不過，只要有人抱著這樣的想法，就不能完全否定戰爭爆發的可能。對於中國日益強硬的外交政策，美國也不甘示弱，表示將增強對臺灣的軍售。然而，由於在北韓問題上，川普政府還有賴習近平的合作，實施有效制裁，兩國利益可說是錯綜複雜，不確定性相當高，因此有可能在雙方計算錯誤的情況下，導致毀滅性衝突。

而對於烏克蘭局勢，作者表示，如果烏克蘭政府垮臺，則雖然可能是有利於俄羅斯，但仍然會導致區域局勢不穩定：親俄派可能會更加大膽，而普丁更可能趁這個機會，拿下更多烏克蘭領土。相反的，若烏克蘭右派在政府垮臺後掌權，則他們可能會對烏東採取強硬措施，導致衝突加劇。而無論如何，烏克蘭局勢若持續惡化，就很可能迫使歐洲國家和美國加入衝突，對抗俄羅斯。

在北大西洋公約組織南邊，也就是土耳其，國際局勢同樣緊張。在俄土關係改善後，美國和土耳其的關係就幾乎崩盤。土耳其遠離美歐，採用俄製軍火的政策，可能造成該地區的「權力平衡」發生重大變化。雖然土耳其、美國和俄羅斯都沒有把戰爭，當成解決外交局勢的合理方法，但是由於土耳其的地緣位置，其外交政策會無可避免地影響到中東、巴爾幹和高加索地區的局勢。因此，這樣複雜的國際情勢，可能導致美俄錯誤計算自己的力量。

最後，作者提到中東局勢。川普接受了阿薩德政權在敘利亞的勝利，並將其中東政策的重點，轉為制衡伊朗。此外，俄羅斯也在重新加強自己在中東的地位，因此大國衝突很可能在這裡爆發。

在結論中，作者批評川普的外交政策是在火上加油，並分析雖然不確定性不必然導致他國更大膽的外交政策，但必定會導致計算錯誤更容易發生。最後，作者也提到如果川普的外交政策可以更一致和成熟的話，上述的不確定性和危機或許可以得到緩和。

美學者撰文指出 台海明年恐爆發戰爭

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