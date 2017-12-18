〈財經主筆室〉回顧2017台灣景氣真的好？或烤番薯般外熟內生？

國內所有上市櫃公司最新公布11月整體營收高達3.156兆元，再創造歷史新高紀錄，雖然看起來極為漂亮的營收數字，似乎代表著景氣轉佳的榮景，但結果不僅股市對這利多的反應似乎相當平淡，一般民眾更是對此數字顯得相當的無感。主要是一般人領到的薪水，並沒有像營收創新高般的調漲，「上市櫃公司營收數字好壞關我什麼事?」突顯大多數民眾對未來並沒有太多利多的期待。

事實上若從產業別來細分可以看出一點端倪。據統計，上市櫃11月營收總額的3.156兆元中，其中超過2兆元的營收，都是靠科技產業所創造出來，占比約65%。但值得玩味的是，整體就業市場人口中有高達6成左右，都是從事薪資較低的服務業，服務從業人員平均年薪不到新台幣50萬元，最低薪月領22K薪水者，年薪更是30萬元都不到，高科技勞工的「人口紅利」沒法兒貢獻台灣內需市場太多，整體科技業的產業淡季不淡、營收再創新高，真的與大多數民眾無關，難怪景氣漂亮數字、民眾多無感。

2017年即將結束，回顧過去一年台灣的景氣真的好嗎？很多專家認為，台灣產業景氣有如烤番薯般是外熟內生。反映在上市櫃營收表現上，很明顯是科技產業創新高，傳統產業營收普遍並沒有相對創高，就業人口中高科技產業並非最大族群，一般民眾荷包並沒有增加，對國內消費市場購買力的提升因此沒有助益。

台灣與鄰近的韓國產業發展及結構類似，2004年韓國年均所得超過台灣後就一路往上增，2017年最新統計，台灣年均所得約2.3萬美元，韓國卻已高達2.9萬美元，預計2018年即將邁過3萬美元大關，有望進入全球最富裕的前20個國家和地區，台灣仍只能遠遠在後追趕。韓國能、台灣為何不行？韓國這些年產業發展採科技產業跟其他行業並重，台灣卻始終著重在科技產業，這種不平衡的發展造成如今結果。

全球景氣溫和回升，市場預估2018年經濟成長率約2.9%，台灣也預估可達到2.6%，預期也會有通膨憂慮嗎？這些漂亮數字的背後，大部份勞工若分享不到這個利潤，反而會被這通膨壓得喘不過氣來！迎接即將到來的2018年，政府真的得好好檢討咱們的產業結構跟未來發展才行。