元旦總統府升旗 世大運選手領唱國歌

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北採訪報導）2018年元旦總統府升旗音樂會將以「幸福共好」為主題，除了延續往年的高中樂儀旗隊表演及國軍演唱國歌，策展單位此次還邀請世大運選手領唱國歌，並加入公益市集及凱道溜直排輪活動，誓言要舉辦「一場屬於民眾的元旦慶典」。

策展單位集智館文化專案經理陳幼軒表示，此次的活動有五大亮點，在高中樂儀旗隊部分，除了有北一女中樂儀旗隊及中山女中樂旗隊的表演，屆時還將加入建國中學樂旗隊，這將是三校首度在總統府元旦升旗典禮上，同台接力演出。

另外，延續今年台北世界大學運動會的熱潮，國歌合唱的部分，不僅有往年的國軍弟兄領唱，元旦當日也邀請世大運選手郭婞淳與李智凱等人，以及台灣男子足球代表隊11名選手一同引領民眾合唱國歌。

陳幼軒表示，此次元旦升旗典禮也將首次舉辦共好市集，當天市集準備的早餐及台灣數十家廠商製造的產品，將不提供現金交易，而是要請民眾拿過去一年來參與公益捐贈的收據，至現場換取早餐及產品的兌換券；市集也將設有公益團體的推廣攤位，民眾可以直接在現場捐款後，於市集換取早餐或產品。

而表演活動的部分，林幼軒表示，除了邀集三組台灣年輕樂團熱力演唱，凱達格蘭大道上也將有直排輪表演，由專業團隊帶領民眾在凱道上接龍；活動現場也將有藝術家以2018年為主題，設計互動地景藝術裝置，讓民眾參觀。

集智館文化指出，2018年元旦總統府升旗典禮的主視覺，在配色上採用黃、橘等暖色系，象徵曙光，而2018的字樣則是取自五線譜的概念，並串連起台灣的百工百業人物。

主辦單位台灣工業區廠商聯合總會理事長秦嘉鴻表示，雖然是首次主辦元旦升旗活動，但他們將展現出民間的活力和創意，要讓當天參與的貴賓與民眾，都能肯定這次活動，也能對國家感到驕傲。

元旦升旗典禮活動將在1月1日清晨4點30分開放民眾進場，總統蔡英文將在6點20分抵達現場參與升旗典禮。

詳細活動內容將公布於即將上線的2018元旦總統府升旗音樂會臉書（Facebook）查詢。