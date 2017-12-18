全球英語能力 臺灣首次落後中日

（台灣英文新聞/黃慧瑜 綜合外電報導）還認為日本人英文很差？其實臺灣普遍英文水並更慘，在全球排名中幾乎是吊車尾的成績。

國際遊學機構EF發布一份英文能力報告書，臺灣全體英文水平落在全球第40名，亞太區20個國家中的第11名。

與去年相較，臺灣2017的英文能力得分為52.04，為歷年最低分，從第33名退步到第40名，不只如此，臺灣人的英文水平甚至呈現退步的趨勢，還從之前的「英文水中等」落入「英文水平差」的分類，中國（52.45分）和日本（52.34分）更在今年首次超越台灣。

亞洲地區排名前五分別為新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度和香港，其中新加坡也是世界排名第五的國家，僅次於荷蘭、瑞典、丹麥和挪威。

然而，幾乎亞洲地區都被歸類於「英文水平差」的分類，其中臺灣、澳門及泰國則是吊車尾的成績，而全球英文能力最低的地區則是中東。

國際遊學機構EF以該中心近一百萬份的學生考試成績為研究樣本，要求學員們完成三個版本的試卷，並自七年起每年發表全球英語能力水平報告。

報告也發現，全球女性的英語能力略優於男性，EF指出，大多數國家的女性受教育程度高於男性，並偏向選擇普通中學而不是職業學校，而且上大學的比例也較高。