(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導) 日本10月22日眾議院大選後，安倍領導的自民黨及和該黨共同組成執政聯盟的公明黨大獲全勝。根據日本眾議院官網，兩黨共獲得465席中的312個席次，超越了發起修憲案的門檻，也讓反對修憲的各在野黨，感到十分憂心，因此開始嘗試合作的可能性。不過，在野黨的團結，似乎不如想像中容易。

日本《NHK》報導，日本「民進黨」黨魁大塚耕平表示，希望與最大在野黨「立憲民主黨」和「希望之黨」在國會組成單一黨團，來面對自民黨執政聯盟的優勢。大塚說，在諮詢國會議員意見後，希望最快在今年內，將向兩黨提出正式邀請。

不過，對於此邀請，立憲民主黨黨魁「枝野幸男」對記者表示「我知道民進黨和希望之黨裡面，有很多跟我們理念相同的人，我也很希望和他們共事。不過，也有很多人不是如此（理念不同），因此如果用『黨和黨』的架構的話，很可能無法回應國民的期待」，認為由於民進黨和希望之黨內部有和立憲民主黨的意見不同之議員，因此認為三黨不適合共組黨團。

不過，枝野並沒有完全否定在野黨團結的可能性。根據日本《產經新聞》，枝野強調，如果有民進黨或希望之黨的議員，贊同立憲民主黨的政策和理念的話，「我們黨門一直是開啟的。隨時歡迎大家加入我們，一起努力」，表示歡迎議員脫黨加入立憲民主黨。

日在野黨將共組黨團? 枝野回應冷淡

​相關新聞：

​日本和平憲法的未來？安倍將在本週重啟修憲討論

安倍再次當選日本首相

日本眾議院各黨團席次(圖片來源：參考眾議院官網自行繪製)