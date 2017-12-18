(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導) 日韓關係將解凍？日本外務省發表公報，表示韓國外交部長康京和（강경화）將於本（12）月19日至20日到訪日本，並與日本外務大臣河野太郎舉行會談，討論日韓關係和北韓情勢。

日本《NHK》報導，這會是康京和上任後第一次訪問日本，且除了北韓核武問題之外，會談內容應該會著重于慰安婦問題。韓國方面預計會和日本說明，「日韓慰安婦問題協議工作小組」之作業內容和進行狀況。

根據日本《時事通信社》說明，今年7月31日，韓國外交部為了驗證前總統朴瑾惠政府，在2015年12月與日本達成的慰安婦問題協定，而以外長康京和為首，設立該工作小組。工作小組內包含日韓關係、國際法和人權問題的權威人士，將調查兩國談判過程和協定內容，並在今年內把研究結果整理成報告書。

雖然文在寅表示，「（韓國）國民無法接受」這個號稱「最終且不可逆的」協議，但他沒有明講是否會與日本重新談判。不過，康京和已表示重新談判「也會是一個選項」，因此作業小組的報告書很可能會影響文政府之後的態度。

根據日本《產經新聞》，由於文政府已決定依照該作業小組的驗證結果，決定如何面對慰安婦問題，因此若最後報告書建議要和日本重啟慰安婦協議談判，則雙方很可能會產生嚴重對立。

而根據韓國《東亞日報》報導，由於日本首相安倍可能因韓國政府對於慰安婦問題的態度，而拒絕參加平昌冬季奧運，因此康京和也將藉此機會，邀請安倍出席平昌奧運。

另外，在北韓問題方面，雙方意見也有很大的分歧：文在寅政府強調用「對話」來解決問題，而不是美日偏好的「加強壓力」，因此日韓外長的會談究竟是否會有具體的成果，仍有待觀察。

韓外長明將訪日 慰安婦問題將成焦點

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韓國外長康京和(圖片來源：韓國外交部)