（中央社記者王承中台北18日電）衛福部長陳時中今天針對今年國內新生兒恐跌破20萬表示，政府非常重視，所有托育、幼兒相關政策，目前都在行政院的育人攬才計畫下進行，行政院少子化辦公室也隨時在開會討論。
根據聯合報今天報導指出，今年截至11月為止，國內新生兒出生人數僅17萬7000多人，比去年同期少1萬多人，預料今年新生兒總數將跌破20萬。專家分析，政府再無具體對策，20年後恐跌破15萬大關。
立法院社會福利及衛生環境委員會上午審查「口腔衛生人員法草案」。陳時中在列席前受訪表示，政府非常重視，所有托育、幼兒相關的政策，目前都在行政院的育人攬才計畫下進行。
陳時中表示，行政院少子化辦公室也隨時都在開相關會議，不管是育兒津貼、將來的育兒公共化、公共育兒家園，都在積極討論中。
至於外界批評前瞻計畫中編列新台幣6億元的育兒百寶箱，對鼓勵生育沒有太大效果。陳時中說，這計畫是否執行，正在整體0到6歲的育兒計畫中一併考慮。
針對口腔衛生人員法草案，陳時中表示，口腔醫療有其專業跟獨特性，需要專業人員協助牙醫師，做相關醫療的輔助行為，才能把口腔醫療做得更好，提升牙醫醫療機構的品質跟效率。
他說，具體的細節及相關醫療輔助行為的定義，將在法案三讀通過後，會在施行細則中訂定。1061218
新生兒恐跌破20萬 衛福部：積極討論因應
（中央社記者王承中台北18日電）衛福部長陳時中今天針對今年國內新生兒恐跌破20萬表示，政府非常重視，所有托育、幼兒相關政策，目前都在行政院的育人攬才計畫下進行，行政院少子化辦公室也隨時在開會討論。