鄭麗文宣布參選台北市長 找回進步力量

「我是鄭麗文，我想和你一起找回讓台北進步的力量，追趕未來。」前行政院發言人鄭麗文今（18）日宣布參選台北市長表示，不允許台北就這樣熄滅，她必須為台北拚搏一場。

鄭麗文上午在臉書發布「給台北人—300萬種未來，讓台北偉大」參選聲明指出，她下定決心參選台北市長，因為她無法安心地只過自己的日子，想找回讓台北進步的力量，她必須為台北拚搏一場。台北這次必須不一樣。

她指出，在台灣，讓人引以為傲的民主，如今只剩下一場又一場的選舉競技。任人討好、操弄，選上了以後，每一刻都在為連任做準備，腦子裡只剩下選票的計算，個人的政治利害永遠優先於公共利益和國家前途。

鄭麗文說，「連任不是我參選的目標，我不想討好你，不想操弄各種選舉花招，不想譁眾取寵，因為那是對你的不敬，因為有更重要的事需要你。我有好多關於未來的想法要一一告訴你，我想結合每個台北人的智慧、專業、創造力和熱情。」

她表示，「我不是救世主，也不是萬人迷，我跟你一樣，是個受到這個城市的滋養，誠誠懇懇，實實在在的過生活的台北人。我深深相信，你我都有這個城市所需要的力量，加在一起，未來就會是我們的。」

鄭麗文說，從大一投身學運開始，30年來，歷經解嚴、直選、政黨輪替、反貪腐到兩岸和解，從來不是個人生涯規劃，也不是家族事業的延續，而是每一次的歷史巨浪把她沖上了政治的最前面。

她指出，她為此認真思索、出國學習、親身實踐，政治因此成了她生命的志業，「我怎能任由民主繼續荒蕪，更不能允許台北就這樣熄滅。」

鄭麗文表示，大家都需要台北，需要一個繼續開放、包容、永續多樣、勇敢進取、蒸蒸日上的台北；台灣更需要台北，一個智慧創新，靈活堅韌，帶著台灣勇闖世界的台北。

中國國民黨內目前已宣布參選台北市長除鄭麗文，還有前國民黨籍立委丁守中。前總統府副秘書長羅智強則是尋求臉書粉絲突破100萬人按讚，打算「三階段」投入選戰；國民黨籍立委蔣萬安對於參選持「開放態度」。