國際移民日推特製悠遊卡  讓新住民感受「家的溫暖」！

(台灣英文新聞／政治組綜合報導）12月18日是「國際移民日」，也是我國的「移民節」！

內政部移民署今（17）日在臺北市228和平公園舉辦慶祝活動，以嘉年華會的方式邀駐華代表與上千位新住民及移工朋友們共同歡度。活動中展示「移民節特製版本悠遊卡」首次對外展示，對新住民傳達「臺灣就是家」的概念。活動還請來印尼日惹2位國寶級老師傅，教授傳統「Batik-臘染」技術，增添異國風情。

內政部花敬群政務次長致詞表示，移民節特製版本悠遊卡上有一個「家」，意思是「臺灣就是你們的家」。期盼新住民與新二代能成為臺灣的「新國力、新培力！」讓這股力量如同一把鑰匙，用這把鑰匙發動引擎，轉動臺灣。

移民署楊家駿署長也表示，今天的移民節嘉年華就是新住民和移工朋友的節日，臺灣是大家的家，希望大家歡聚在一起，在臺灣也能感受到「家」的溫暖，無論大家為何而來到臺灣，我們都心懷感激，並向所有為臺灣奉獻的新住民及移工朋友表達致上最高的敬意。

印尼代表處也遠從日惹省請來2位國寶級的老師傅，教授傳統Batik-臘染。聯合國教科文組織在2009年將此蠟染技術納入人類重要口傳與無形文化資產，是難得的手作體驗；現場還有波斯攤位提供精美壁毯畫及稀有紅番花茶品嚐，讓民眾有吃有玩，體驗多國文化。今天活動由熱鬧非凡的踩街活動揭開序幕，由新住民家庭、移工、移民團體及外籍生、北藝大等分別組成遊行隊伍12隊共襄盛舉，一同繞行228和平公園，現場活動多元豐富。