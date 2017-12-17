PM2.5來源餐飲業占一成 僅次老舊柴油車

（中央社記者吳欣紜台北17日電）天氣一冷，燒烤、火鍋、牛排和速食等熱呼呼的食品，特別勾人食慾，但許多消費者可能不知道，餐廳所排放的PM2.5空污占比超過一成，這4種餐飲業已被環保署鎖定加強管制油煙。



台灣飲食文化十分多元，不論是燒烤、火鍋及速食業等餐廳，都與民眾生活息息相關。不過，隨著餐廳製作料理而產生的油煙，在台灣境內PM2.5來源比例其實占了相當高的比例，僅次於老舊柴油車。



根據環保署數據顯示，台灣境內PM2.5來源移動污染源占30%至37%、固定污染源占27%至31%、其他污染源占32%至43%，其中以柴油大貨車占11.2%至16.8%居首，餐飲業10.8%至12.2%次之。



環保署空保處處長蔡鴻德告訴中央社記者，國內有約7萬家的餐飲業者，將空污比例分攤後，雖然每一家的排污量少，但由於餐廳地點皆鄰近於民眾居住地區，排出的油污與人體距離近、影響大，為了民眾健康，餐飲油煙管制部分一定要加強。



環保署推動「14+N」空氣污染防制策略，除了改善移動污染源及固定污染外，也針對餐飲業油煙管制訂下目標，要求國內7000家餐廳應增設油煙防制設備，環保署先從連鎖店下手。



蔡鴻德表示，環保署首先從連鎖店下手並從中媒合、找環境工程業者配合，讓距離較近的餐廳可以一起加裝設備、分擔成本。



此外，業者基於餐廳營業考量，也有使用租用設備的方式，避免負擔過重，蔡鴻德說，目前已輔導2000多家業者加裝防污設備。



蔡鴻德指出，環保署也有找台北科技大學、台灣大學的學者以及國內油煙機業者等，研究小型的家用排污設備，若有研發出便宜、效率好的設備，就能馬上技轉、推廣。