臺柬聯製音樂劇紐約首演 安潔莉娜裘莉力挺

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）由柬埔寨、美、澳、台灣聯合製作的「南國悲歌：柬埔寨安魂曲」，於美東時間16日結束紐約首演，深獲好評。影星安潔莉娜裘莉晚上現身音樂劇現場，讓描寫紅色高棉大屠殺音樂劇驚喜落幕。

由安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）共同執導的「弒父：柬埔寨女孩的回憶」（First They Killed My Father），將代表柬埔寨競逐明年奧斯卡金像獎最佳外語片，柬埔寨裔製片人潘禮德（Rithy Panh）晚上陪同安潔莉娜裘莉觀看音樂劇，引起會場一陣騷動。

15歲逃離赤柬恐怖勞動營的潘禮德，創作專注1970年代末期涉及種族屠殺與殘酷罪行的前赤棉（Khmer Rouge）領袖。2013年作品「遺失的映像」（The Missing Picture）曾入圍奧斯卡最佳外語片，是第一部入圍奧斯卡金像獎的柬埔寨影片。

文化部委由台北愛樂文教基金會與柬埔寨生活藝術中心合製、於12月15及16日兩天在布魯克林音樂院首演的「南國悲歌：柬埔寨安魂曲」（Bangsokol: A Requiem for Cambodia）音樂劇，背景記錄片即是出自潘禮德之手。

「南國悲歌」融合了柬埔寨傳統民音團、紐約大都會樂團與台北愛樂室內合唱團共同演出，是政府新南向文化合作大型交流計畫開路先鋒。音樂劇作曲家Him Sophy及潘禮德是紅色高棉倖存者，作詞者為美籍的華克（Trent Walker）、舞台導演為澳籍的歐巴任尼克（Gideon Obarzanek），跨國演出陣容，連續兩天深獲紐約藝文界肯定，座無虛席。

柬埔寨生活藝術中心行政總監Phloeun Prim演後特別感謝台灣的協助，讓這齣歷時9年製作、以南傳佛教巴利語吟唱發音的音樂劇踏上國際舞台，感謝台北愛樂室內合唱團鼎力合作，讓音樂劇完美演出。結束紐約首演，南國悲歌將於19、20日移師波士頓Arts Emerson劇院演出，明年5月巴黎表演後，年底再回到台北。