移民節『新國力新培力』新二代成果表演暨創意展登場

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）響應12月18日國際移民日，內政部移民署今(17)日在臺北市二二八和平公園，舉辦移民節慶祝活動，還有嘉年華會與上千位新住民朋友們共同歡度屬於自己的節日。內政部政務次長花敬群、移民署長楊家駿、臺北市長民政局長藍世聰及立委林麗蟬、教育部、駐華使節及民間社團代表等也都到場參加。

花敬群在致詞時特別出示手上移民節特製版本悠遊卡表示，我手上這張悠遊卡有一個「家」，意思是「臺灣就是你們的家」，在多元、尊重、幸福、愛的背景下，我們期盼你們來在這塊土地上成家、工作、培育下一代，成為我們的「新國力 新培力」！這股力量如同一把鑰匙，用這把鑰匙發動引擎，轉動臺灣，您們將是建設新臺灣最大的功臣與英雄。

新住民舞者臺北車站快閃活動

花敬群表示，在臺灣除了婚姻來臺新住民的朋友超52萬人，同樣對臺灣發展經濟很重要的外籍勞工的人數也累計有61萬人，外籍專技人才也突破3萬多人，為我們國家建設、人才培育，以及國家未來發展貢獻極大，為落實新南向政策之理念，促進區域發展交流及合作，提升國家經濟產業格局及多元性，特別利用這個機會表達最誠摯的敬意。

花敬群說，聯合國將每年12月18日訂為移民日，臺灣透過內政部，將這天訂為移民節。過去新住民因為婚姻、就業、就學或是旅遊等種種原因，移入臺灣的人數不斷上升，其中更以婚姻新住民以及移工居多。受到社經環境變遷，人口結構改變，新住民子女人數仍為整體國民素質及競爭力的重要環節。為了協助新住民及其二代在臺生活順利，並有更多機會發展潛能，內政部結合了跨部會資源辦理「新住民社會安全網絡服務計畫」、「新住民家庭學習成長及子女托育、多元文化推廣及相關宣導計畫」、「家庭服務中心計畫」及「新住民創新服務、人才培力及活化產業社區計畫」，而今天也邀請到教育部106年度新住民舞蹈比賽優勝團體，在臺北車站用快閃方式，讓大家知道移民節活動訊息。

移民署長楊家駿表示，今天的移民節嘉年華會，希望新住民和移工朋友，把「家」的概念擴大到臺灣，日久他鄉是故鄉，誠如次長所說「臺灣就是你們的家」，今天就是你們的節日，大家歡聚在一起，在臺灣也能感受到「家」的溫暖。

踩街蠟染多元文化新體驗

移民節活動一開始就由熱鬧非凡的踩街活動揭開序幕，臺北市各行政區新住民家庭、移工、移民團體及外籍生、北藝大等分別組成遊行隊伍，12隊共襄盛舉，一同繞行228和平公園，遊行時除讓每位觀賞踩街隊伍的民眾拿到充氣加油棒外，因已接近聖誕節故沿路亦發放糖果，大人小孩興奮聚集前往索取，氣氛帶向高潮。

臺博館後方平台開闢專區，進行新住民子女成果作品展示，現場搭配成果展設置了次舞台，邀請外籍移工前來共同欣賞表演，駐外大使也特別來到這裡和移工朋友談話致意；新住民二代現場進行成果分享，並搭配輕音樂表演、作品導覽等，現場充滿了文藝氣息。

此外，現場還有豐富的異國多元文化，印尼代表處遠從日惹省請來二位老師傅Sri Wahyu Wardani及Budi Handayani，這兩位工藝師是由日惹省省長親自指派來臺，示範並教授傳統Batik-蠟染，聯合國教科文組織在2009年，已將印尼的蠟染納入人類重要口傳與無形文化資產，現場民眾親自體驗手作機會難得，還有波斯攤位提供精美壁毯畫及稀有的紅番花茶品嚐，讓現場民眾有吃有玩，還有各國多元文化，新奇又好看。

持雙證件申辦自動通關註冊 前百名即送悠遊卡

移民署國境事務大隊特別設置自動查驗通關系統註冊攤位，民眾持護照及身分證等證件可立即註冊自動查驗通關系統，出國到機場後即可使用，免除再排隊申請手續。配合這次移民節活動，凡來活動攤位辦理自動通關註冊完成之民眾，前100名即可獲得大會悠遊卡1張。

自動查驗通關系統採集旅客臉部特徵及食指指紋，旅客可使用臉部及食指指紋辨識通關，國人旅客要年滿14歲，身高140公分以上，均可持護照及政府核發之證件（身分證、駕照、健保卡擇其一）即可免費申請；另外在臺持有永久居留證、多次重入國許可證、長期居留證之外籍及大陸、港澳地區旅客亦可申請，於入出國時就可感受科技化的自動查驗通關便捷服務。

來二二八 抽iPhone 8

在欣賞舞台上精彩演出的同時，亦能品嚐新住民朋友們所帶來的故鄉佳餚，除此之外，還有多采多姿的攤位活動，尤其是今年的闖關活動最大獎更準備了iPhone 8，此外，還有機票、高級波斯地毯、福容大飯店住宿劵、藍芽耳機、大容量電充、麗寶樂園園遊券等豐富獎項，移民節雖然天氣寒冷，卻讓在場民眾high到最高點。