台北馬拉松 謝千鶴半馬破全國紀錄

（中央社記者李晉緯台北17日電）台灣長跑女將謝千鶴今天在台北馬拉松的半程馬拉松賽事跑出1小時15分5秒，打破自己保持的全國紀錄，且距世界半馬參賽標準僅5秒之差。

謝千鶴2016年曾在香川丸龜半程馬拉松締造1小時15分13秒的全國紀錄，今天她在攝氏12度低溫、天空飄著細雨的台北街頭進行的2017台北馬拉松刷新全國紀錄，可惜成績就差5秒，未能達到2018國際田徑總會（IAAF）西班牙瓦倫西亞世界半程馬拉松女子組75分鐘的參賽標準。

去年在此賽參加全馬，今年改跑半馬，對此謝千鶴表示，因為剛參加完全運，這次才跑半馬當作調整，她說：「想在自己的國家締造全國紀錄。」並表示賽前就想跑進75分鐘，可惜在賽事尾聲面臨逆風、上坡等困境，讓她的速度稍降，也與自己設下的目標擦身而過。

今年30歲的謝千鶴可說是馬拉松界的「不死鳥」，歷經4次手術仍堅持重返跑道，一路代表台灣參加2015年世界田徑錦標賽、2016年世界半程馬拉松錦標賽，也在里約實現運動員前進奧運的終極目標，並跑出2小時54分18秒，改寫台灣女子馬拉松奧運紀錄。

手握教師證，也曾在高雄代課的謝千鶴，過去兼顧訓練、工作，在一心二用且休息不夠的狀況下咬牙苦撐，但早已視跑步為第二生命的她，在仔細考慮後，決定把握運動員的黃金時期，決定放下工作全心投入訓練。

2017台北馬拉松今天上午6時30分在台北市政府前廣場鳴槍起跑，選手經承恩門（北門）、麗正門（南門）、重熙門（小南門）及景福門（東門）等古城巡禮，也跑過101大樓、國父紀念館、花博公園及台北市立美術館等特色景點。

這項台灣每年最大的馬拉松賽事之一，吸引來自51個國家或地區的3200名外籍好手在內，共2萬7000名跑者參與，賽事獲國際馬拉松總會（AIMS）和中華民國田徑協會認證，台灣男子選手跑進2小時17分、女子選手跑進2小時35分50秒，都可取得明年印尼雅加達亞運參賽資格。