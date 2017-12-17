冷氣團發威 北台灣整天不超過15度

（中央社記者陳葦庭台北17日電）大陸冷氣團發威，中央氣象局預報員徐仲毅今天表示，今天清晨淡水測得攝氏11.3度低溫，今天到明天清晨全台都冷，週三（20日）還有一波冷氣團報到，沿海低溫再探11度左右。

徐仲毅表示，受大陸冷氣團影響，今天全台皆冷，根據中央氣象局觀測，今天清晨淡水僅11.3度、馬祖7.3度、蘇澳11.5度，都刷新該測站入冬以來最低溫紀錄。

他說，今天白天冷氣團持續發威，北台灣整天高溫不會超過15度，中南部最高溫也只有18度左右，全台都冷，明天冷氣團稍減弱，溫度微升1、2度，感受還是偏冷，19日台灣附近水氣增加，高山也有機會下雪。

徐仲毅補充，20日還有一波冷氣團南下，屬於乾冷性質，強度比這波冷氣團更冷，沿海空曠地區低溫下探11度，也不排除達到強烈大陸冷氣團標準，預計22日後氣溫才會明顯回升。

中央大學大氣系副教授吳德榮今天在三立準氣象˙老大洩天機表示，下一波冷氣團將在20日報到，21、22日各地晴朗乾燥，清晨加上輻射冷卻效應，將使氣溫降得極低，平地甚至會出現10度以下的低溫。

他提醒，今天起至22日冷空氣都偏強，19日前偏濕，北台灣整天冷，20日後偏乾，早晚很冷，提醒民眾注意保暖。