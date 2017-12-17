國美館「聚合‧綻放」演繹畫會發展脈絡及藝術豐沛能量

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北報導）國立臺灣美術館即日起推出「聚合‧綻放—臺灣美術團體與美術發展」常設展，共展出108件典藏作品，依據時代分為「日治時期」、「戰後初期至七○年代」、及「八○年代至九○年代」等三大單元，每個單元再細分3-4個主題，透過歷史爬梳台灣美術史的演化。

美術團體在臺灣的美術發展過程中有著重要的影響；由本地藝術家組成的美術團體「七星畫壇」成立於1926年，象徵臺灣美術發展進入現代社團組織的時代。美術團體的發展在1920至1990年代期間最為熱絡，總計約有411個團體成立。本次展出的典藏品呈現具有時代創新、變點之美術團體，同時引領觀眾在百花齊放的創作中得以聚焦，一覽臺灣美術的精華，並搭配完整的美術團體年表別冊出版，標註八十年來的臺灣美術發展。

「日治時期」由畫會組織推動美術活動，達到追求新美術知識的目的，其影響並延續至五○、六○年代，這段時期成立的美術團體有74個，依國美館本時期典藏作品之特質以島嶼色彩、東方韻味、女性圖像等三主題展出。

「戰後初期至七○年代」呈現戰後臺灣由呼應國家政策的畫會組織推動文化傳承，另方面也激發反體制的新世代畫會團體推出新的繪畫理念，畫會運動延續至七○年代。這期間成立的畫會多達146個，以本土風情、戀戀山河、前衛浪潮、圖版新象等四主題展出。

「八○年代至九○年代」臺灣畫會團體出現百家爭鳴的景象，但隨著全球化、藝術市場及美術館等機制逐漸完備，由畫會主導的美術時代乃逐漸式微，成為歷史的一部分。這個階段的美術團體共有174個，依典藏作品特性分為當代思潮、藝術新變、空間場域、社會異想等四個主題。

「聚合‧綻放—臺灣美術團體與美術發展」常設展展現臺灣美術團體百家爭鳴的豐碩歷史，作品類別與媒材紛呈，涵蓋東洋畫、西洋畫、書法、膠彩、水彩、水墨、工筆、版畫、雕塑、裝置、現代繪畫、現代藝術、綜合性質等，彰顯臺灣美術發展的旺盛動能，以及藝術家對社會人文的關懷、對永續生命的感悟與觸動。

文化部丁次長表示，臺灣美術在各個時期蓬勃發展，聚合而成臺灣美術史的脈絡。本次特展在文化部「臺灣藝術史平台建構計畫」下策辦，首次著重在臺灣美術團體的發展，反映台灣的創作能量外，也對努力創作的藝術家們致敬。

策展人國美館研究發展組林明賢組長表示，國美館長期以臺灣藝術為主軸，本次策展重新思考新的研究方法，不同於過去著重在藝術家與創作風格，而由美術團體的研究來展現臺灣美術史的發展與進步。

展覽即日起於國美館三樓常設展出，期待觀眾可以透過本項展覽，對臺灣美術團體與美術發展有更深入的瞭解，也對文化近用及不同族群的需求有更深刻的體認。相關訊息請參考國美館官網：www.ntmofa.gov.tw。