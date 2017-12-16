寶島夢想家命中率欠佳 主場開幕戰61:78惜敗

(台灣英文新聞/ 粱瑜倩 彰化綜合報導) 今日(16日) ABL東南亞國協籃球聯賽 在主場彰化體育館舉行， 地主隊寶島夢想家進行成軍後的首場主場開幕戰。

今天迎來客隊菲律賓火焰的這場開幕戰迎來近5200名觀眾來觀看。 雖然到末節菲律賓火焰隊已將比分差距拉大之15分差，但寶島夢想家仍發揮出不放棄的精神，在球迷的加油聲中努力奮戰到最後。不過今日欠佳的投籃命中率，讓他們以61:78吞下敗仗。

夢想家在此役比較慢熱；反觀，客隊菲律賓火焰在首節3分鐘打出了一波9:0的攻勢。夢想家在第2節以14比29落後，今日首度登錄的本土球員周資華在第二節3分球破網帶領球隊球隊反撲，夢想家一度將比分差距縮小至2分差。第二節進行到一半時，周資華，也在隊友陳昱翰和菲律賓火焰球員Josh Urbiztondo起肢體衝突加入「圍事」。

不過在教練、隊友與裁判力阻下，衝突並未擴大，兩隊各被給予一個違反運動道德犯規。

本日對上菲律賓火焰一役，外援球員Lenny Daniel 攻下全隊最高分的19分。

寶島夢想家一共會有10場在主場彰化體育場的賽事，分別是今天與明天，以及2018年1月6日至7日、1月27日至28日、2月24日至25日、3月17日至18日。

寶島夢想家即將在明日對上去年東南亞國協籃球聯賽衛冕軍香港東方籃球隊。