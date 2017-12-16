螃蟹也有戶口名簿  臺博館發表臺灣螃蟹名錄2.0版

台灣英文新聞／黃慧瑜 台北報導）蟹類是臺灣生物多樣性極高的類群，記錄的蟹類已達800種，物種數量約占全世界蟹類的1/10。33年前（1984年）一封來自新加坡大學學者Peter Ng的信，開啟臺灣和新加坡長達25年（1992~2017）的螃蟹合作研究​。

國立臺灣博物館土銀展示館日前發表「臺灣螃蟹名錄」，為臺灣螃蟹戶口名簿再升級，也為未來臺灣螃蟹的研究擘劃下一個藍圖和願景。

臺博館首次發布螃蟹名錄為2001年，由Peter Ng與臺灣學者王嘉祥、施習德和何平合於臺博館學術刊物「專題論著第十一輯」共同發表560種，目前被引用次數已高達235次，學術價值不言而喻。

近年來，經臺灣、新加坡、日本、德國、澳洲、紐西蘭、等各地學者持續努力下，新種、新記錄種不斷被發表；加上導入分子生物學釐清類緣遠近，螃蟹的分類系統有非常大的更動。螃蟹學者們深感臺灣螃蟹名錄有更新出版的必要。

本次發表的「臺灣螃蟹名錄」由Peter Ng、施習德、何平合和王嘉祥再度合作，記錄的蟹類達800種，發表於最新一期的《國立臺灣博物館學刊》。

「臺灣螃蟹名錄」的建立，不僅要追溯所有臺灣螃蟹相關文獻，更要謹慎地檢視內容的正確性，再運用最新分類系統，每個環節都非常艱鉅。

臺灣四面環海，不管是泥灘、沙灘、珊瑚礁、藻礁等海岸，甚至是溪流、農田裡等都有螃蟹現蹤。臺博館也特別在107年1/7、2/11、3/4分別推出臺灣蟹類相關專家講座，從螃蟹多樣性、生態保育等議題，討論海岸線的美麗與哀愁，活動詳情請至臺博館官網查詢。