隱形眼鏡戴超過10小時當心有失明風險

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）大部分的民眾早上起床梳洗後，習慣立馬戴上隱形眼鏡，直到回家才取下鏡片，時間往往超過10小時以上，但食藥署提醒，隱形眼鏡會影響眼球透氧量，時間一久可能會引發流淚、眼白佈血絲、甚至會有角膜水腫、感染等反應。

人的眼角膜並無血管可供應氧氣，必須仰賴其表面上的一層淚水，直接溶解空氣中的氧氣，以提供眼角膜氧氣。戴上隱形眼鏡後，角膜被覆蓋，透氧量大大降低，角膜能吸收到的氧氣變少，時間一久可能會引發流淚、眼白佈血絲、甚至會有角膜水腫、感染等反應。

食藥署說明，天天配戴隱形眼鏡10個小時以上，可能降低透氧量，雖未必會出現急性角膜炎反應，但是經年累月以過長時間地配戴，有造成眼睛角膜嚴重缺氧、缺水，使角膜增生血管等健康風險。角膜增生血管可能會進一步造成角膜水腫、破皮而永久影響到視力，嚴重時甚至有失明的風險。

食藥署提醒民眾，配戴隱形眼鏡前應遵循眼科醫師指示，選擇具有醫療器材許可證之隱形眼鏡，向領有藥商許可執照之廠商購買，並且確實依照產品說明書上所寫的正確配戴及保養方式，睡前應取下隱形眼鏡；若配戴隱形眼鏡時有不適、刺痛、畏光等現象，應盡速移除不可再配戴；若眼睛有異狀、紅腫、疼痛達半小時以上，應儘速就醫。