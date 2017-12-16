台南成大「德國書房」揭牌　延續台德師生情誼

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台南採訪報導）兩千多冊德文、中文書籍自德國飄洋過海來到台灣後，落腳於台南成功大學，為此成功大學圖書館今（16）日下午舉行「德國書房」開幕典禮。

成功大學校長蘇慧貞致詞時表示，書籍捐贈者柯瓦列斯基（Sabina Kowalewski）教授的家人在亂世之中，千里顛蕩也要守護這些家族藏書；作為一所大學，他們將會秉持相同的精神來典藏這些書，讓知識能世世代代、永續傳承下去。

蘇校長也提及，她非常感謝義美食品公司的贊助，讓這批書籍得以運送來台，她說優質本土企業協助學術校園，她將永遠放在心中。

義美食品董事長高志尚則表示，希望成功大學能藉此機會，擴大台灣學生對於德國文化的認識以及增進兩國的交流。

這批主題廣泛、出版年份橫跨18至20世紀的書籍，主要是來自過去任教於德國波昂大學（University of Bonn）的柯瓦列斯基教授。因為對台灣有著深厚的情感，柯瓦列斯基教授訂立遺囑時，指定要將繼承自父親的家族藏書，捐贈予台灣的圖書館。

而八零年代遠赴波昂大學攻讀博士學位的台灣醫師陸振翮，當時受柯瓦列斯基教授指導，與柯瓦列斯基教授建立如同家人般的情誼，因此自2012年柯瓦列斯基教授去世後，陸醫師便四處奔波，尋找適合書籍捐贈的圖書館，最終選擇了台南成功大學圖書館。

於是2,092冊珍貴書籍，六件書櫃以及書房桌椅，在義美食品總經理高志明的贊助下運送來台。這些書籍內容涵蓋文學、宗教、哲學、史地、藝術，以及社會科學，將為南台灣大學圖書館的外文藏書，增添更多豐富內容。

今日的開幕典禮，與會貴賓還包括德國學術交流總署（German Academic Exchange Service，DAAD）派駐台灣的代表金郁夫（Josef Goldberger）博士及台德交流協會（Taiwanisch-deutscher Verein）會長董保城，並邀請曾擔任國立故宮博物院德國巡迴展策展人的陶文淑（habil. Ursula Toyka）博士發表演講。

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