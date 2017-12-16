氣溫驟降　避免心臟病發作4大招

（台灣英文新聞/朱明珠 台北綜合報導）根據中央氣象局氣象預報資料顯示，16日強烈大陸冷氣團南下影響臺灣，國民健康署提醒民眾，要注意低溫對健康造成的危害，尤其是心血管高風險族群，例如糖尿病、高血壓、高血脂、腎臟病，或是有抽菸、肥胖者，曾有中風、心絞痛等，一定要做好保暖措施，以免造成血壓升高，引發心臟病及中風急性發作。另外年度將屆工作一忙碌起來，就忘了或是沒有時間喝水，容易忽略溫水的攝取，建議隨身攜帶溫開水，隨時補充，可防止血液變稠，降低血壓及心臟病發作的機率。

隨手添衣護身心

近期冬天天氣冷熱交替頻繁，日夜溫差較大，由於長輩對於環境溫度變化反應較不敏銳，國民健康署特別提醒65歲以上長輩，晚上睡覺時，要先備妥保暖衣物在床邊隨手可拿到的地方，不管是半夜起床上廁所或是早上起床，都要記得先添加衣物保暖後，再緩身下床，切勿過於急促，先補充溫開水；身體活動以溫和漸進方式慢慢增加。

早晨緩起；一杯溫水好禦寒

由於長輩對於環境溫度變化反應較為遲緩，在寒流來襲時，建議長輩暫不出門，另外，家人要特別關照長輩的起居與活動，配合人體的生理時鐘，早晨起床動作要慢一點，起床後可以先喝一杯溫開水來調節生理機制與禦寒。

清淡飲食：避免大吃大喝

避免因天冷而大吃大喝，飲食上要把握少鹽、少油、少糖、少辣原則，多吃新鮮、天然的食物，避免鈉含量高的醃製、加工食品。烹調上可多採用水煮、清蒸、涼拌等作法，多吃蔬菜水果，保持排便順暢，並且吃到八分飽即可。

規律服藥天天量血壓

面臨氣溫變化起伏，提醒三高患者及心血管疾病患者及長者，除規律服藥、定期回診和飲食控制之外，最重要的是要定期量血壓，並做好血壓監測。