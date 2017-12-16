世界最大！「Art-Zoo藝術動物園」高雄超萌登場

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北報導）「Art-Zoo藝術動物園」，於本週四起於高雄統一夢時代前廣場盛大開展。來自新加坡的「Art-Zoo藝術動物園」海外巡展首站就來到高雄，要邀請所有的大小朋友們”藝起玩氣墊”，暢遊世界上最大規模的動物園主題式氣墊樂園，預計將徹底引爆大眾的赤子之心！

「Art-Zoo藝術動物園」是一個體驗式的藝術氣墊樂園，巨大的氣墊不僅是一個玩樂設施，更是一個個鮮活且生動的立體故事。大小朋友們可以在多達11個主題、13座動植物造型氣墊中，隨心所欲地玩樂及探險，恣意穿梭於近16公尺高的長頸鹿迷宮、遊走在長約30公尺的鯨魚肚中，又或是與袋鼠、大象、斑馬…等動物們一起跳躍、狂歡，盡情地釋放壓力，或盡情地與色彩繽紛的巨型氣墊拍照，彷彿回到小時候所幻想的純真世界。

新加坡藝術家Jackson Tan受訪時表示，創造「Art-Zoo藝術動物園」的靈感來源就來自於兒時到訪動物園及在新加坡公共組屋區裡的動物造型遊樂場玩耍的時光。他希望透過富有想像力的環境，引領大家用藝術的眼界探索大自然，讓「Art-Zoo藝術動物園」不僅是個適合親子同樂的樂園，也能從中獲得啟發，而進一步思考動物及環境保育的重要性！

為慶祝「Art-Zoo藝術動物園」盛大開幕，主辦單位祭出多項優惠活動：開幕首四天(2017.12.14~12.17) 憑一張有價票券即可享兩人同時入場優惠；於現場出示指定臉書打卡成功畫面，還可兌換「Art-Zoo藝術動物園概念書」一本或提提研面膜一片(數量有限，送完為止)，更多活動詳情，請密切關注「Art-Zoo藝術動物園」台灣官方粉絲頁：www.facebook.com/artzootw/或官方網站：www.mediasphere.com.tw/show/show/artzoo_tw 。

「Art-Zoo藝術動物園」將於2017年12月14日至2018年3月4日在高雄統一夢時代前廣場展出，活動期間橫跨聖誕節、寒假、農曆春節與元宵節，內容豐富、活潑有趣，天馬行空的大型動植物氣墊將帶給你意想不到的驚喜，適合與家人、朋友一起同遊。快來盡情玩樂、深入探索，進入這擁有無限可能的奇幻世界吧！