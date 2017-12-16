台毒販印尼走私 面臨重罪後悔已晚

（中央社記者周永捷雅加達16日專電）台灣警方日前協助印尼，破獲印尼史上最大規模的安非他命走私案。遭逮捕的台嫌極可能被處死刑，他們由印尼警方押解至機場與海灘重建犯罪現場，3人神情沉重、不發一語。

印尼警方7月破獲印尼史上最大規模的安非他命走私案，共查獲來自中國的安非他命約1公噸。印尼警方表示，本案共4名台灣人涉案，其中1人為販毒首腦，已在拒捕過程中遭警方擊斃。

另外3名遭逮捕的台籍嫌犯，分別是35歲的徐勇立、22歲的廖冠宇、21歲的陳威全。他們3人日前遭印尼警方押解至雅加達國際機場及萬丹省安亞海灘（Anyer Beach）重建犯罪現場。

​警方出動大批黑衣、黑面罩，手持自動步槍的特警，押解這3人重建犯罪現場。其中，陳威全因腿部中彈，行動不便，需要坐在輪椅上，由警方人員助行。

另一名22歲的台籍嫌犯廖冠宇，則是一臉稚氣未脫，加上身材瘦小，看上去像是高中才畢業的學生。

記者多次詢問陳威全和廖冠宇，有沒有什麼話想對在台灣的家人說？後不後悔替人帶毒闖關印尼？兩人聽到問題後，抬頭看了記者一眼，神情沉重，接著低頭輕聲回答「沒有什麼需要講的」。

根據印尼過往毒品犯罪案例，涉及一公斤安非他命毒品走私者，往往判處死刑。徐勇立、廖冠宇及陳威全涉及一公噸的安非他命走私，被印尼法院判處死刑的機率相當高。

事實上，中央社記者去年1月底即已前往唐格朗（Tangerang）的青年監獄訪問另外兩名因運毒闖關被判死刑的台籍羅姓及王姓毒販。

當時，羅姓毒販堅持自己沒有夾帶毒品闖關，但他表示就算將來面對處決，也不害怕死亡到來。

「如果兒女來雅加達看你？你會見他們嗎？」被問到如果家人前來探視，羅姓毒販則是瞬間語塞、說不出話。他沉思一會兒說，紅了眼眶說：「如果他們真的來，我想見見他們。」1061216