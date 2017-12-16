台北馥敦飯店南京館 年菜外賣早鳥優惠95折

闔家圍爐、親友歡聚的農曆春節即將來臨了，台北馥敦飯店南京館為辛勞的您分勞解憂，省去料理年菜的時間，年節推出『旺旺狗來富迎春』年菜外賣桌菜只需NT$10,800 (十人份)！另有限時優惠活動，凡於2018/01/14前預訂且付款完成可享95折優惠，再加贈手工臘味蘿蔔糕一盒(足1公斤重)；於2018/01/24前預訂且完成付款，即贈手工臘味蘿蔔糕一盒(足1公斤重)。今年過年要享受飯店級的美味，只需要把台北馥敦為您準備好的年菜帶回家，香噴噴的美味年菜立刻上桌。

「旺旺狗來富迎春 」 年菜外賣桌菜 NT$10,800( 十人份 )

台北馥敦南京館嘉園廳由名廚李錦培師傅以拿手絕活的港式料理與您一同迎新年!主廚年菜外帶包含【旺旺狗來富迎春接福集】、【魚翅佛寶鼎】、【酒釀干燒明蝦】、【古法原條福石斑】、【金錢一品盤】、【波特酒豬肋排】、【手工古早芋頭糕】七道美味佳餚，其中【魚翅佛寶鼎】以大白菜、月眉翅、乾干貝、北菇、豬蹄及筍乾等十多種食材，燉煮4-5小時而成；【酒釀干燒明蝦】則以酒釀秘製糖醋汁乾燒，酸甜滋味纏繞舌間! 早鳥限時優惠，凡於2018/01/14前預定且付款完成，即享95折優惠，再享手工臘味蘿蔔糕1盒。

「熱銷賀歲單品」 團圓加菜，食在過癮

台北馥敦年節熱銷四款賀歲單品也持續推出:象徵過年好彩頭的【手工臘味蘿蔔糕】口感扎實綿密、餡多料好，每一口都吃的出真材實料，足足有一公斤重的港式手工蘿蔔糕優惠價每盒NT$520;【魚翅佛寶鼎】每盅NT$4,800、【火瞳排翅燉雲吞雞湯】每鍋NT$6,800，以及【金牌南乳燒雞】每隻NT$950。凡於2018/01/14前預訂任一款賀歲單品且完成付款，即可享95折優惠，並可享優惠價加購【玫瑰豉油雞】(每隻NT$600)。超值划算，立即搶先預購!