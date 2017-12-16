三峽中山公園懷舊磨石子溜滑梯  爸媽「遛小孩」好去處

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北報導）還在煩惱沒地方遛小孩嗎？日前三峽區公所將中山公園入口老舊的階梯，改造成3道長達8米的萌萌熊磨石子溜滑梯，不但小朋友溜得超嗨，連大人們也重拾起童年回憶，讓中山公園成了最受親子歡迎的遊樂新天地。

三峽區長陳健民表示，溜滑梯可說是所有人兒時最美好的回憶，為了讓孩童透過遊戲激發想像力，並增進肌肉群和手眼協調能力，特別在中山公園原入口階梯中間，新設3道寬窄不一的磨石子溜滑梯，並在滑梯入口設置熊造型護欄，避免孩童以站姿溜下，下方並鋪設彩色無縫軟墊，增加遊憩安全性，不但符合國家安全標準，爸媽也可以放心「遛小孩」。

陳健民說，磨石子溜滑梯的坡度只有30度，但滑度非常的足夠，因此從上頭溜下來，速度感依舊是讓大小朋友覺得非常過癮，而小小孩也可以從中間較窄的滑道滑下，避免躺著溜滑下來的危險。除了磨石子溜滑梯，公所目前也正向內政部爭取經費，將在中山公園內設置樹藤溜滑梯，讓大小滑梯控玩翻天。

另外，中山公園附近的鳶山運動公園，還設有鳥巢式盪鞦韆及沙坑，200公尺處就是三峽祖師廟及老街，爸媽不妨串連遊程帶著孩子到這兒走走消耗電力，不只可以溜滑梯、盪鞦韆、堆沙堡，還可以逛老街、嚐美食、拜拜祈福。

民政局地方自治科長陳耀川表示，為了翻轉過往公園「罐頭式」塑膠遊樂設施過於單一化印象，民政局以特色化、共融、健康為目標，分別補助板橋及三峽區公所，打造大章魚及懷舊磨石子溜滑梯，讓各年齡層朋友都能同享遊樂之趣。