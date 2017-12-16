美認耶路撒冷爭議延燒 以巴衝突4死百傷

巴勒斯坦抗議群眾和以色列軍隊今天發生衝突，造成4名巴勒斯坦人喪生和數百人受傷。數萬人上街示威，抗議美國承認耶路撒冷為以色列首都。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）6日宣告，他將打破數十年來美國外交政策，把大使館移至耶路撒冷。此舉不但讓阿拉伯和穆斯林國家爆發示威潮，而且引發國際譴責。

巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯集團（Hamas）再度發起「憤怒日」抗議活動。

3名男子今天在以色列軍隊和擲石塊的巴勒斯坦人衝突中喪生。巴勒斯坦衛生部表示，其中兩人在以色列和加薩走廊（Gaza Strip）邊界地區喪生。第3名巴勒斯坦人在耶路撒冷北邊的衝突中，遭到以軍開槍擊中胸膛而死。

警方表示，第4人在約旦河西岸雷馬拉（Ramallah）郊區檢查哨附近砍傷以色列邊界警察後，遭到開槍擊中，傷重不治。他當時似乎身穿自殺炸彈背心，但不清楚是否引爆。

美國副總統彭斯（Mike Pence）數天後即將訪問以色列，不過巴勒斯坦官員取消會晤，抗議美國遷移大使館行動，彭斯將無法與對方會面。

白宮一名高層官員今天說：「我們了解巴勒斯坦可能需要一點時間冷靜，那沒有關係。我們將等到他們準備好重新參與的時候。」

美國政府官員先前表示，彭斯20日飛抵耶路撒冷後，料將設法推動以巴和平進程。