今日越晚越濕冷 下周三轉乾冷 恐有10度以下低溫

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）中央氣象局表示，今（16）日強烈大陸冷氣團南下，北部、東北部氣溫明顯下降；明（17）日各地氣溫偏低，中部以北沿海及空曠地區將有１１度左右低溫發生的機率。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」中提到，今日北部、東北部轉有雨；冷空氣南下，氣溫急劇下降、愈晚愈冷，預計今晚北部地區最低溫將降至12、13度左右，早出晚歸應注意氣溫變化。明(17)日至下周一(18日)上半天冷空氣籠罩，各地氣溫偏低，中部以北沿海空曠地區的最低溫將降至11、12度左右。

下周一(18日)下半天至周二(19日)冷空氣略減弱，但氣溫僅1、2度升幅、仍偏冷。周日至下周二北部及東半部迎風面有局部雨，天氣濕冷；下周二因輕颱「啓德」外圍的中層雲系移入，其他各地可能會有飄零星小雨的機率，也會有轉趨陰冷的感覺。

吳德榮表示，下周三(20日)天氣轉乾。下周四、五(21、22日)各地晴朗乾燥，濕度極低(類似大陸型天氣)；清晨加上輻射冷卻效應，將使最低氣溫降得比第一股更低，部分地區甚至會出現10度以下的低溫，白天在陽光下感覺沒那麼冷，但氣溫其實還是很低的。下周六(23日)持續晴朗穩定，白天冷空氣減弱、氣溫明顯回升，日夜溫差很大。