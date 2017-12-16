冷氣團午後報到 夾帶少量境外污染物

行政院環境保護署今（１６）日表示，雖然午後冷氣團南下會攜帶少量境外污染物，但中部以北有雨，研判此波境外污染物影響較小。

強烈大陸冷氣團今天報到，中央氣象局預報，越晚越冷，明晚至18日清晨，台南以北低溫下探攝氏11度，中部以北沿海空曠地區會更低，20日還有另一波冷氣團，將冷到22日。

行政院環境保護署監測及資訊處官員今天也透過媒體LINE群組表示，今天午後強烈大陸冷氣團南下，會夾帶少量境外污染物，不過因中部以北有雨（50~90%），受雨除作用，境外污染影響輕徵，綜觀顯示此波污染移入影響較小。

監資處表示，中部、雲嘉南為普通至橘色提醒（對敏感族群不健康），中部局部靠山區域因受地形因素影響且風速微弱（如埔里、竹山），污染物較易累積，雲林沿海及空曠地區因地表風速偏大，將有河川揚塵現象導致懸浮微粒（PM10）偏高，高屏地區則擴散稍差等情形，以上地區空品較差時可能達橘色提醒至紅色警示。離島金門、馬祖為橘色提醒，其他普通至良好。

空保處官員則表示，今天早上7時，高屏已1/3以上測站達2級預警，台電公司考慮天然氣用量、機組運轉條件（EOH等）、環評總量管制等限制條件，在系統供電安全無虞下，依據今天供電情況，預擬今天自主降載減排計畫，高屏空品區興達電廠可減排時段為早上7時30分到下午5時，降載量共550MW（興達G1減載50MW，興達G2（500MW）停機歲修）。

至於明天的空氣品質狀況，監資處表示，明天仍受到強烈大陸冷氣團影響，北部、宜蘭會有局部短暫雨，研判此波冷空氣風速較強勁，本地與境外污染較不易堆積，中南部空品最差時可能達橘色提醒為主外，其他地區普通至良好。