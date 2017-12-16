東南亞國協籃球聯賽 上週戰績排名

(台灣英文新聞/ 粱瑜倩 綜合外電報導) 台灣代表隊寶島夢想家這週回到主場彰化體育館展開主場開幕暨二連戰。我們一起來看看在上週在越南的賽事結束之後，戰績是否有任何變動。

第一名：香港東方 4勝0敗

香港東方維持不敗之身，擊敗了Mono Vampire以及新加坡騰飛之獅。

​第二名： 中國南海功夫-- 3勝0敗

中國南海功夫籃球隊今年的最後一場比賽因故延遲至2018。

第三名：Mono Vampire Basketball Club (泰國) -- 3勝2敗

Mono Vampire 在上週擊敗了新加坡騰飛之獅但對上香港東方籃球對仍以敗仗收場。

第四名：新加坡騰飛之獅 --2勝3敗

新加坡騰飛之獅是在防守端較強的球隊，他們平均每場80.6分排名第三。反觀，他們也是在進攻端較弱的球隊，平均每場77.6分。

他們有著實力堅強的後衛Xavier Alexander在球場上帶領球隊。此外，表現亮眼的也包括Delvin Goh, 他場均7.8分，4.4個籃板，1.8次助攻。

第五名： 寶島夢想家 Formosa Dreamers (台灣)-- 1勝2敗

寶島夢想家在11日逆轉西貢熱火 在越南拿下ABL首勝。他們今日在主場登場，對上菲律賓火焰籃球隊。

第六名： 馬來西亞猛龍-- 一1勝2敗

猛龍在本週並無任何賽事。猛龍隊的下一場比賽將在2018年。

第七名： CLS Knights Indonesia (印尼泗水)-- 1勝3敗

第八名：Tanduay Alab Pilipinas 菲律賓火焰 - 0勝2敗

他們將在今天對上地主寶島夢想家。

第九名：Saigon Heats 西貢熱火(越南)- 0勝2敗

上週在越南首次登場的西貢熱火隊，無法靠著主場優勢拿下勝利。