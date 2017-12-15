千餘冊3-400年歷史藏書越半地球  台南成功大學落腳  

（台灣英文新聞／鄧少凱、施家恩台北採訪報導）一批來自德國的珍貴藏書，不少具有三四百年歷史，落腳在台南成功大學，本周一名德國波昂大學教授來台，欣慰珍貴書籍找到新家，也讚賞選址成大背後的多重意義。

來自德國的贈書，捐贈者為德國波昂大學Sabina Kowalewski教授（1928-2012），書本主要來自其在Konigsberg大學任教的父親－Arnold Kowalewski教授（1873-1945）－的畢生收藏，包含18、19世紀出版的珍貴文史哲書籍，例如康德、歌德、席勒之作品。

緣起是在1982年，陸振翮醫師獲得獎學金赴德國波昂大學新生兒科攻讀博士學位，獲得Sabina教授的指導。Sabina教授是名嚴師，除了教授醫學，也注重陸醫師的藝術及音樂教育，並傳承家族熱愛知識與閱讀的精神，師生兩人增養出如同家人般深厚的情誼，即使陸醫師學成歸國，仍維持家人般互動。

Sabina教授退休後曾來台，亦在東吳大學客座2年，除陸醫師外，晚年亦與許多兩岸華人學生建立深厚情誼，在生活上彼此照應。身為家中長女的Sabina教授，一生未婚，基於與台灣的深厚因緣，早於遺囑中指定將家族藏書贈予台灣的圖書館。2012年過世後，陸醫師為其繼承人，為遵循Sabina教授遺願，不斷尋找合適的圖書館；三年後，最後找到陸醫師家鄉台南的成功大學圖書館。

在台德兩地教授們、台灣教育部官員多人努力奔走下，加上義美食品總經理高志明全力贊助，二千餘冊德文書、德國家具終於跨越半個地球來台，落腳在台南成大圖書館，實現Sabina教授願望，傳承知識予青年學子。

Sabina教授的德國波昂大學同事Dr. habin Ursula Toyka近日來台，親眼見到這二千餘冊珍貴藏書的最後落腳處，她也將在16日的一場紀念儀式上演講，談台德兩國藝術及學術的交流。前一日晚間則和台灣教育部代表會面，表示贈書不但是紀念一段台德之間珍貴友誼與兩國文化交流，也將滋養台灣下個世代的心靈與文化。

Dr. habin Ursula Toyka也說道，選址在台南成功大學，誠為一明智的選擇，進一步縮短台灣南北文化歷史教育資源的差距，目前國內堪比擬的歐洲經典文史哲藏書僅有台灣大學，這批藏書大部份由不同的日本人在結束殖民統治後所捐贈。

位於成功大學校園內的德國書房（Deutsche Dibliothek）收藏2,092冊圖書，出版年橫跨18至20世紀，以西文書為大宗，占2,054冊，中文書38冊，類別以文學最多，其次是宗教、哲學、史地、藝術、社會科學等，內容豐富。

德國書房開放時間：周一至周五08:20-21:30；周六及周日09:20-21:30。