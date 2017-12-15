2017最晚夕陽在安平 台南大員皇冠假日酒店推跨年住宿34折起

2018迎接金犬旺旺年的到來，不少人已開始計畫跨年的活動。根據中央氣象局天文台的公布，2017年台灣本島最晚的日落地點其中一個就在「台南安平」，肯定吸引不少人想一睹臺灣八景之一「安平夕照」的美麗落日餘暉。台南大員皇冠假日酒店推出「3天2夜跨年FUN大假」住宿優惠34折起，讓旅客可以歡送2017美麗夕照。

台南大員皇冠假日酒店占地利之便，坐落在鹽水溪出海口南岸，觀夕陽、面海景第一排的客房，擁有大面落地窗加上景觀陽台，是歡送2017年最後一個夕陽的最佳欣賞地點。飯店推出「3天2夜跨年FUN大假」住宿優惠34折起，雙人入住豪華客房NT$8,999，四人入住豪華家庭房NT$12,999，以上專案皆含2天的自助式早餐，但需另加10%服務費。

台南安平第一個全新打造興建的五星級國際連鎖酒店品牌「台南大員皇冠假日酒店」，自開幕以來，吸引不少人為了享受這坐擁無敵海景與生態綠廊的絕佳酒店，特來朝聖入住體驗，231間客房皆精選英國皇室認證御用的斯林百蘭名床、多款安睡之選枕頭，以及義大利貝佳斯SPA美膚名牌的沐浴用品，充分享受品味的雅謐時光。另外，酒店也準備了成人與兒童專用自行車，供房客免費租借。

清晨延著鹽水溪堤防自行車道騎乘，享受大口深呼吸的芬多精滋養，午後前往安平樹屋或是安平古堡，來一趟歷史懷舊古都尋禮，都讓人細細品味屬於安平特有的文化之旅。台南大員皇冠假日酒店也是台南第一家在停車場設有4座Tesla特斯拉充電站，讓您的旅遊也能環保又減碳。

送走2017最後的夕照，安平等著您一起來倒數！即刻預訂06-391-1858，地址：台南市安平區州平路289號。