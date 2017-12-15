馬里亞納最爽工作  14位入圍者網紅拉票

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）自從馬里亞納觀光局公佈最爽工作「馬里亞納實習生」入圍14強名單，短短五天竟已經吸引超過2萬票，吸票功力了得，其中二度參賽並有「墾丁美人魚」之稱的陳子民、號稱「犁山賈永婕」婚禮主持人張育綺、以及澳洲觀光大使也是知名部落客「安柏不在家」的版主梁書瑋，目前暫居票選前三名。

另外上班族網紅「雪莉不要鬧」版主林恩莉、烏克麗麗辣妹丁霜語、成大高材生陳葶芸票數則亦步亦趨緊跟在後，暫居四、五、六名。還有酷男救生員、台大博士生、怪奇主持人、親子料理王、世界小姐候選人也都不遑多讓，大力推銷自己，務必在此階段爭取前三強的門票，爭取周薪六萬的最爽實習機會。

馬里亞納觀光局公關行銷經理鄭全隆表示：「實習工作內容主要真的就是吃、喝、玩、樂，還有薪水現金六萬元，並且不需要寫報告，相當吸引人。今年的參賽者有備而來，卯足了勁，號召親朋好友，票數不相上下，競爭激烈，我們很高興認識這麼積極的優秀人才。」

馬里亞納觀光局最爽實習的工作，目前正在進行的是第二階段的網路人氣票選，民眾在12月31日以前投票有機會獲得塞班島來回機票及住宿券等多項大獎。投票網址：https://marianas18.act.kkday.com/