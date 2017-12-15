移工團體：權益未獲重視 移工淪弱勢

（中央社記者吳睿騏桃園15日電）蘆竹工廠宿舍大火，造成6名越南移工死亡，突顯移工問題，越南外勞配偶辦公室主任阮文雄說，政府對移工權益的不重視，加上不良仲介惡意剝削，讓移工成為職場上最弱勢的一群。

財團法人台灣省天主教會新竹教區附設越南外勞配偶辦公室主任阮文雄今天受訪表示，為保障外籍移工權益，辦公室已主動聯繫相關人員希望提供協助，這些移工因為非上班時間發生意外可能無法申請職災賠償，如果家屬提出需求，辦公室將會代為申請法扶協助打官司，以爭取雇主責任賠償、家庭損害賠償等。

阮文雄表示，移工的工作和宿舍環境普遍都很糟，外籍移工如果投訴或提出意見，台灣雇主多以不准加班方式懲罰，這些移工在越南平均工資低，來台可賺4到5倍的薪水，所以再辛苦都願意加班，一旦無法加班收入就會銳減，導致多數移工不敢抱怨淪為職場弱勢。

阮文雄指出，越南當地民眾要申請來台工作前，當地的仲介就會要求勞工先簽下本票，來台後分月攤還，如果依最低工資新台幣2萬1000元計算，每月要扣除基本仲介費、住宿費、儲蓄金，如果再加上攤還本票的費用幾乎所剩無幾，這也導致部分移工喜歡加班的原因。

阮文雄也呼籲管理單位，在開放外籍移工來台前，應該要先就公司工作和宿舍環境進行審查，如果品質不佳、不是合法建物，就不應該准許相關申請，保障移工的生命財產安全。1061215