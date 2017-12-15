借鏡中國共產黨典範？  非洲領導人怎麼看(下)

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）然而，南蘇丹這個全球最年輕的國家，卻很容易受這種體制和典範所影響。四年內戰之後，它還在摸索自己的國家體制和政治制度；而中國在該國擁有龐大的石油利益，是首先承認南蘇丹並與之建交的國家之一，當時派遣了2,600位使者與超過100名企業家和投資者前往。

前情提要：借鏡中國共產黨典範？ 非洲領導人怎麼看(上)

美國智庫布魯克林研究院的研究員Yun Sun觀察中非之間的政黨關係表示，「SPLM似乎認為，他們與中國共產黨都曾在帝國主義和殖民主義之間受過掙扎，兩者擁有相同基底、歷史經驗與起源」，「但也的確掀起一個問題，亦即南蘇丹未來的政治版圖該何去何從，如果我們都認同民主政體的普遍適用性，那中國共產黨的經驗和受歡迎度就不值得鼓勵。」

但如今，每年都有上百位南蘇丹官員、企業家和學生前往中國受訓或留學，SPLM的政黨官員每年也造訪北京數次向共產黨學習治理國家，各部會首長更是每月都前來受訓、參加交際活動、維繫公共關係。

自2011年建國迄今，中國已提供至少4,100份獎學金計畫給南蘇丹學生與官員；今年8月中國承諾再提供至少240份獎學金。

駐朱巴的中國經濟專員Zhang認為，中國政府的某些典範對南蘇丹有參考價值，例如一個強而有力的中央政府，「過去歷史上沒有一個集權的中央政府，也就代表沒有國家主義的過程。所以許多人還是建立在部落的概念而群聚。」

但也並非所有中國制度都值得學習。習近平之下的社會受到政府嚴密控制，南蘇丹正是如此，導致許多當地記者或媒體遭恐嚇噤聲。加扎勒河大學(University of Bahr el Ghazal)的副校長Samson Wasara表示，「你到中國不會聽到人們談論民主」，「但十年後，這些在中國求學的學生之中，部份人將成為南蘇丹的領袖。」

Wasara擔憂SPLM把中國共產黨當成唯一且主要典範，「許多非洲人開始把目光從西方轉到中國。這對我們是一項災難，特別是對那些理解人權、民主和言論自由的人而言。」

但Kpandu表示，南蘇丹不會從中國全部照本宣科，他表示南蘇丹不會是個一黨專政的國家。SPLM主席兼總統Silva Kir正在推動於2018年舉行大選，儘管聯合國警告以目前的國家狀態，舉行合法選舉幾乎是不可能且恐遭致暴力的。

維也納大學的非洲研究教授Adams Bodomo也說，「年輕的非洲人不是機器人、只會照單全收，他們會帶走中國最好的部分，留下不好的部份。」