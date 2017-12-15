台北美福大飯店推除夕中式與異國團圓宴 大小朋友熱鬧迎新年

年節圍爐慶團圓，台北美福大飯店於宴會廳推出中式桌席團圓宴，百人齊聚圍爐享Live樂團精彩演出，席間還有熱鬧的財神、舞獅繞場祝賀，現場提供兒童遊戲機免費使用，讓大小朋友們一起歡樂過新年，團圓價每桌5人NT$15,800+10%，10人NT$29,800+10%；想來點不一樣的圍爐享受!美福於GMT義法餐廳及晴山日本料理推出異國團圓料理，賓客可優雅享用GMT義法餐廳的個人套餐，亦可置身充滿東洋氛圍的晴山日本料理，享用炭火炙烤風味、頂級鍋物料理或鐵板上的極致美味，多樣化新圍爐享受，每位NT$2,800+10%起，貼心提供大小家庭不同的用餐需求。 即日起至12/31前預訂可享早鳥滿額禮，消費滿NT$12,000即贈台北美福大飯店餐飲抵用券NT$1,000，消費越多優惠越多 。除了美味好料，美福推出由港式干貝蘿蔔糕搭配核桃年糕的好事雙糕及各式自製百搭醬料等新春伴手禮，早鳥預訂及消費滿額可享優惠折扣，詳情請洽02-7722-3399轉各餐廳。

宴會廳百人圍爐宴 盡享佳餚佐美聲 熱鬧滿場迎新年

「除夕圍爐」是家家戶戶過年必定行程，不論是10人以上的大家族或是五人以下小家庭，台北美福大飯店提供多樣化桌席料理或個人套餐供選擇。喜愛中式圍爐氛圍的賓客，可選擇在美福300坪宴會廳，由行政主廚王志孚所率領的廚藝團隊，為現場賓客親手料理，有熱門圍爐菜色「一品佛跳牆」，以XO醬香炒鮮蔬海味的「醬皇翠玉軟時干貝」，帶有獅城風味的「新加坡辣炒龍蝦尾」搭佐口感Q彈的螺絲卷，煨滷入味保有軟嫩中帶有口感的廣式「蠔皇白玉原只鮑」，還有過年桌菜必備，象徵年年有餘的「醋椒什錦蒸石斑」，肥美石斑鮮嫩好滋味，在海味滿享之際，主廚團隊再端上一盤烤至皮脆香嫩的「爐烤極黑豬帶骨里肌」與象徵團團圓圓的「臘味櫻蝦糯米飯」，最後再品嚐美福點心房特製的精緻點心，讓年夜飯更加圓滿。圍爐當天飯店安排有樂團現場演唱，還有過年應景的舞獅迎財神的熱鬧繞場，大小朋友可互道祝賀。當晚更備有兒童遊戲機，讓喜歡趴趴走的小朋友們可以盡情玩樂，大人們可暢談話家常。

精緻義法佳餚與日式料理 顛覆傳統的用餐選擇

想顛覆傳統用餐模式的賓客們，美福規劃有西式與日式除夕宴。想要享受個人餐點的賓客，可選擇擁有簡約高雅的《GMT義法餐廳》，除夕晚間提供有「美國28天乾式熟成沙朗牛排佐紅酒岩鹽」、「爐烤緬因州羊排佐蒜味迷迭香汁」及「香煎舒肥櫻桃鴨胸佐陳醋」位上主餐三選一，搭配無限供應的法國拜雍火腿、精選法式海鮮冷盤佐雞尾酒醬汁、黑胡椒東港鮪魚、炭烤生蠔、風味燉飯及義大利麵等自助料理，除夕夜半自助饗宴每位NT$3,200+10%，營造不一樣的圍爐享受。​

想在餐點上再來點不一樣的，充滿東洋氛圍的《晴山日本料理》，走進廳內宛如到了日本，偌大寬敞的用餐空間，隔柵式設計讓每組賓客各有私密空間，除夕當天提供有鐵板料理、桌席料理及炭火料理，嚴選當令時鮮漁貨，以鐵板或炭火方式呈現出不同的風格料理；慣性想品嘗火鍋的賓客，桌席料理區提供有精緻火鍋套餐，鮮美的海鮮或精選美福肉盤，搭配主廚推薦餐點，感受頂級食材的極致美味，除夕每位NT$3,800+10%

初二團圓宴、貼心伴手禮 享食歡聚好得體

農曆新年初二團圓宴，潮粵坊港潮餐廳、宴會廳、米香台菜餐廳及晴山日本料理均提供有回娘家餐飲專案，晴山日本料理套餐每位NT$2,800+10%起，中式餐廳每桌NT$12,800+10%起。此外，台北美福大飯店主廚團隊貼心準備了新春拜年的伴手好禮，有年節必備，由港式干貝蘿蔔糕搭配核桃年糕組合成的好事雙糕禮盒，每盒NT$580；鮮香百搭款醬料「御品XO醬」、「汕頭沙茶醬」及「潮式魚香醬」，每罐NT$380起，三罐組合價NT$1,200，2017/12/18-2018/1/15前預訂還可享早鳥85折優惠，大宗訂購另享優惠折扣，消費滿額還可享台灣本島免費配送服務。