理想大地手作薑餅屋 聖誕送愛到黎明

路有多長，愛就有多遠。花蓮理想大地渡假飯店及雅理文化藝術基金會，延續每年投身公益的傳統，今年冬季，理想大地總經理康富雄及基金會董事陳春美，帶著聖誕老人送愛到花蓮黎明教養院，分享「愛」的真諦也回饋在地。期待以拋磚引玉的行動，展現人與人之間的溫度，院童一抹的微笑宛如冬季陽光探頭而出，溫暖且美好，並陪伴院童提前度過一個暖心聖誕節。

薑餅屋和拐杖餅是聖誕節裡最溫馨的美好回憶，今日理想大地偕同雅理文化藝術基金會，贈予黎明教養院院童及梁桂花院長，期待一絲的暖意能讓大家感受到美麗的聖誕幸福。理想大地總經理康富雄表示：「薑餅屋是仿照飯店西班牙式建築風格所製，有著城堡氣派的外觀和保護人民的作用，象徵黎明教養院如同城堡般堅固強壯，守護著院童，也蘊含理想大地滿滿的祝福」。基金會董事陳春美同時表達：「台灣仍有很多需要幫助的人，等待有愛心的朋友伸出援手，基金會秉持回饋地方和社會的心，將小愛化為大愛，和理想大地傳遞幸福給大家，對於能參加此次的公益善舉，感到開心又溫馨。」梁桂花院長也感謝理想大地，在聖誕節前夕付諸關懷陪伴，讓教養院的院童感受到聖誕節的溫馨，看到期待已久的聖誕老公公出現時，紛紛爭相上前擁抱，聖誕老公公也一一贈送拐杖餅，祝福大家平安喜樂。

理想大地親身做公益，透過各種實質行動，努力成為在地指標社會企業，不僅支持花蓮需要幫助的團體，讓愛傳遞至需要的角落，也希望能引起更大的關懷聲浪，帶來更多社會、茁壯家鄉，使得這塊好山好水的土地充滿人情味。理想大地將在寒冷的冬天，用愛心陪伴大家度過最溫暖的聖誕佳節，12月23日晚上8點半開始，更舉辦白色聖誕派對，花蓮鄉親只要$100元，即可享用無酒精飲料及生力啤酒喝到飽，更多專屬鄉親的聖誕餐飲及活動優惠，請洽理想大地官網http://www.plcresort.com.tw/tw/food-discount或電洽03-86-56789分機2502、2510、2650、2622。