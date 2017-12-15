基因檢測助乳癌患者 少走冤枉路少受罪

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）乳癌是全球女性最常見的癌症，雖早期治癒率高，但死亡率漲幅卻是十大癌症之冠。過去面對癌症，在手術切除腫瘤後是否會復發轉移，大家沒有明確的把握，因此部分病人卻仍接受術後放療，忍受無須承擔的副作用，因此有病人正面臨過度、或過少的治療。

和信治癌醫院放射腫瘤科主任鄭鴻鈞表示，乳癌基因表現複雜，治療更需因應腫瘤不同的特性，精準地擬定個人化的治療方針。現在已有乳癌復發轉移風險評估的基因檢測工具可協助病人正確地掌握治療先機。鄭主任更建議，病人選擇時應以華人基因為基礎發展的乳癌風險評估工具，同時能全面預測「局部復發」、「遠端轉移」兩種風險，準確率高達9成 ，更適合國內早期乳癌病人使用，幫助病人擁有聰明選擇，更不用白走冤枉路！

臺大醫院一般外科暨乳房醫學中心主任黃俊升表示，手術切除後適當選擇放射性療或化學治療對於病人而言是相當重要且關鍵的時刻，治療不足會直接影響患者未來的風險，但化、放療所伴隨而來的副作用，以及可能衍伸的經濟負擔，更也容易使得病人在抗癌旅程中苦不堪言，因此，如何精準判斷輔助治療的「適當性」為臨床治療上的重要課題。

目前最新上市的乳癌復發風險檢測工具，全球唯一用華人基因組+臨床因子，評估復發轉移風險發展的檢測，更適合國內病人使用。且最新的檢測工具是唯一涵蓋乳癌第一期與第二期，不論基因亞型皆適用，評估更加全面。同時，也能依照每位病人的基因組表現加上臨床病理資訊，同時評估「局部復發」與「遠端轉移」風險，基因檢測準確度可達九成，提供給醫病雙方更全面的術後治療策略參考，助病人遠離治療冤枉路，晉升「乳癌智療族」，聰明選擇最適合的治療策略。