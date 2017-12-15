推行動支付 經濟部：目標用手機走遍全台

（中央社記者王承中台北15日電）經濟部中小企業處長吳明機今天表示，政府推動行動支付的目標，是希望未來當外籍人士來台時，可以用行動支付走遍台灣。明年也將陸續推廣地方政府及各相關場域進行運用。

為加速台灣電子行動支付產業的發展，中國國民黨籍立委許毓仁今天在立法院舉辦「無所不Pay的時代」公聽會，邀請專家學者、產業界及行政部門出席，對於台灣行動支付發展的現狀及前景、當前政府策略與他國成功經驗進行討論。

與會的東吳大學富蘭克林金融科技開發中心執行長蔡宗榮表示，台灣治安良好、現金供應太便利、偽鈔顧慮太小，以及超商服務太完善，讓台灣不易推動行動支付，未來推廣行動支付，應用場景須由消費者的支付便利性開展。

蔡宗榮建議，應讓符合規格的行動支付業者可提供捷運、高鐵、公車的票價支付服務；而原本免開發票的小店家，若接受行動支付或開立電子發票者，5年不加稅。他說，小店家將是推動行動支付的最後一哩路。

吳明機表示，目前，行政院推動行動支付有3個主軸，第一是完備行動支付的基礎環境，包含端末設備標準、滾動檢討法規及資安；第二是擴大行動支付運用場域；第三則是加強行動支付的體驗與行銷，包含獎勵政策。

他說，將來的目標是希望當外籍人士來台時，可以用行動支付走遍台灣，對台灣的國際形象非常有幫助。明年也會陸續推廣地方政府及各相關場域進行運用，也都會有配套。

與會的永豐銀行處長梅驊表示，行動支付產業要做起來，應從政策及稅負上處理，但目前看到有關減稅的想法，都只針對店家、消費者來看，但電信業者、端末設備整合業者等相關業者，都是整個行動支付環節的一部分，相關政策在做減免時，應有條件地納入相關產業。1061215