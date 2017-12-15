台北市「青銀共居」  低價住宿、伴長者生活

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台北市長柯文哲今(15)天宣布「青銀共居」方案開跑，由陽明老人公寓先行，提供中國文化大學學生以低於宿舍行情入住，但每個月要陪伴長者20小時。

「青銀共居」方案以文化大學和陽明老人公寓先合辦試行，提供4間套房給8名文化大學大二以上學生申請，每人每月負擔新台幣3,000元住宿費，並每月要陪伴長者20小時。

《中央社》報導，柯文哲今天上午到陽明老人公寓宣示「青銀共居」方案開跑，致詞時表示，台北市、甚至台灣已邁入高齡化社會，老人的照護將成為大問題，而他自己從大數據分析發現，現行台灣仍有世代對抗，盼能利用這種共居的方式，稍微解決老人照顧的問題，並讓社會走向世代融合。

柯文哲補充，引用歐洲國家概念，當社會中65歲以上的長者超過總人口20%，不管是「青銀共居」或是「祖孫共學」，這種新的社會福利模式就會開始出現。

社會局長許立民受訪表示，年輕人陪伴長者形式不拘，可說故事、聊天、教導使用3C產品，或與長者共同烹飪等等，透過跨世代共居方式，年輕人可及早認識長照，長者也能分享生命經驗。

「青銀共居」方案初步規劃試辦4個月，許立民說，配合學校學期時間，若學生反映不錯，會改簽1學年合約，且考慮擴大到其他區域辦理。

至於有意參加的學生，可以上北市社會局、陽明老人公寓或文化大學網頁下載簡章，甄選將分為書面文件審查以及面試，報名日期截止日期為明(2018)年1月5日，1月9日面試、11日公告錄取名單，錄取者將於明年2月新學期前入住。

陽明老人公寓為台北市政府委託恆安老人長期照顧中心經營，是台北市第一間老人公寓，位居陽明山上，鄰近中國文化大學，成立至今已逾20個年頭，現居住約110多位長者、多已居住5年以上，平均年齡逾80歲。