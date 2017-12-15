期交所「期貨與選擇權學刊」 持續收錄為社會科學核心期刊(TSSCI)

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）臺灣期貨交易所出版發行之「期貨與選擇權學刊」，再度榮獲科技部人文社會科學研究中心(以下簡稱該中心)肯定，今年更被學術權威持續收錄為社會科學核心期刊(TSSCI)，成功建立與學界溝通之交流平台。

「期貨與選擇權學刊」自2013年起榮獲收錄為社會科學核心期刊(TSSCI)，今年度再次榮獲TSSCI收錄之實績，更加見證期交所持續致力於提升期貨市場動能之際，仍積極落實企業社會責任，編製品質精良之衍生性商品刊物，以推動研究學術風氣並培育優秀人才，為市場長足發展奠定穩健之基石。

在臺灣學術界TSSCI已被視為學術權威指標，博士生如有論文收錄於TSSCI刊物，則有利於累積博士班畢業點數；教師如有著作收錄於TSSCI刊物，對於申請學校聘任或升等將有極大助益；另對學校而言，則可提昇學校整體教育評鑑分數，有助於爭取國家計畫補助經費。

期交所為鼓勵期貨與選擇權等衍生性商品相關領域之學術研究，自民國2008年起發行「期貨與選擇權學刊」，廣徵期貨、選擇權或衍生性商品(含法律規範與制度)之理論、實證或應用之中、英文學術論文，且自99年起之論文即已追溯收錄至TSSCI，實屬不易，目前每年發行三次，分別是每年4月、8月及12月出刊。

為提升投審稿作業效率，並響應環保及節能減碳，已正式啟用「線上投審稿系統」，網址為https://journal.taifex.com.tw/。歡迎海內外學者、專家及關心期貨市場發展之人士踴躍投稿，共同促進期貨市場的健全發展。