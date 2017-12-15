辛巴威下令  農民返還非法占領的白人土地     

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）《星期日泰晤士報》報導，辛巴威新的農業部長昨(14)日宣布，民眾必須撤出非法占領的商業農地，這些農地先前多數由白人地主擁有，卻在近20年前遭罷黜的強人總統穆加比(Robert Mugabe)以暴力手段奪取。

辛巴威國營媒體《先驅報》(The Herald)報導農業部長Perrance Shiri的說法，「那些非法占領或居住在重安置土地上的居民，應盡快撤離」，「只有那些持有土地所有權文件，或合法分配到土地的人才能繼續住在農場裡，進行農作。」

按照Shiri的說法，欲重振辛巴威農業，必須先恢復明智的正常運作，「如果我們要達到政府透過農業支撐國家經濟的目標，就必須確保農業土地與生產是毫無質疑的。」而憲政制度就會是引導原則，「任何與憲政原則不相符的行為或做法，無論在何種狀況下都不被允許。」

辛巴威的土地爭議一直是該國的困擾之一，2000年時任總統穆加比帶頭暴力驅趕上千名白人地主，以安置國內無土地的黑人民眾。穆加比堅稱他是在導正殖民時期的不正義，但驅逐這些有農作經驗的農場主，也使辛巴威不再能自行生產足夠的糧食餵養國民。

然而，對於農業部長的新政策，辛巴威新總統Emmerson Mnangagwa卻承諾，不會改變現有土地持有人與權利，但他會盡力彌補前白人地主的損失。

穆加比(Robert Mugabe)上(11)月21日在軍方一個多禮拜的「兵諫逼宮」與國會動員彈劾之下，公布辭職聲明，終於結束自己長達37年的統治。

據新加坡媒體報導，這週，高齡93歲的穆加比抵達新加坡進行醫療檢查，是遭罷黜後首度的出國行程，他在13日由隨扈陪同造訪新加坡一家私人醫院，但並未向媒體公開發言。

穆加比在任時就常因密集頻繁的出國行程而遭致批評，定期飛往新加坡做醫療檢查也是其中之一。