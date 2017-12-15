美聲朱苔麗 聖誕音樂會告別舞台

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北採訪報導）五度獲得國際聲樂大獎，目前旅義知名度最高的女高音朱苔麗，臺風高貴，音色渾圓深刻，挑樑演出的作品不勝枚舉，但這些年來因受癌症所苦已鮮少公開演出；此次特別受邀返臺與國臺交首度合作，帶來一系列應景的聖樂歌曲，從大家耳熟能詳的〈噢！聖善夜〉到〈聖母頌〉等多首精彩動聽的美聲金曲，就是希望以最美好的音樂向喜愛她的樂迷好好道別。

朱苔麗2001-2008年曾任教於義大利國立布雷夏 (Brescia)音樂院，成為該院唯一一位亞洲裔聲樂教授；2008年起擔任義大利國立維洛納(Verona)音樂院聲樂教授至今。​

朱苔麗將以美好聖樂向樂迷告別

許久不見的旅義女高音朱苔麗，在國立臺灣交響樂團力邀下再度回到臺灣，她在記者會上指出，聲樂家和其他演奏家不同，隨著年紀的增長，不只臉上長出皺紋，聲樂家不管是音色、或是身體狀況一直在改變，站上舞台至今四十年，儘管充滿舞台經驗，但身體狀況已無法達到使演出達到完美，所以選在得體的時候收山，並將所學交給下一代，期待學生繼續唱下去。

在記者會上朱苔麗侃侃而談，在國臺交多次邀請之下，她終於決定再一次以她最愛的美聲音樂與喜愛她的樂迷告別！很高興國臺交在這重要的聖誕時節舉辦這次的音樂會，這一次選擇的曲目都是第一次演唱，屬於輕鬆愉快、大眾可以接受的曲目，她表示她很幸運有許多表現優秀的愛徒，將由他們繼續在舞台傳唱下去，她並不寂寞！

旅義女高音朱苔麗很高興在國臺交團長劉玄詠的邀請下將於聖誕時節共同演出

國臺交團長劉玄詠表示，非常榮幸能邀請到朱苔麗老師共同演出，這一次也特別邀請水藍大師擔任指揮，同時為紀念拉威爾逝世80週年，本次音樂會下半場由水藍與國臺交演出法國作曲家拉威爾《死公主的孔雀舞》、《圓舞曲》以及經典之作《波麗露舞曲》，邀請您與國臺交一同度過一個沈靜、優雅又熱鬧的聖誕佳節。

熱愛教學的朱苔麗這一次回臺除了與音樂會演出之外，還特別舉辦了兩場聲樂大師班，在14日下午在國立臺北教育大學大師班幽默、豐富的教學，讓受指導的學生及在場近兩百位參與的師生受益良多！18日下午三點半將於東海大學音樂廳舉辦第二場大師班，開放免費旁聽，欲參加者請上國臺交官網報名。

【美聲．聖誕．拉威爾—朱苔麗與國臺交】音樂會票價自300元起，目前苗北場次票券已售罄；而為了鼓勵學生進場欣賞音樂會，國臺交提供「學生體驗票」，讓學生以100元即可進場體驗交響樂團演出之震撼。更多優惠請見國臺交官網，購票請洽兩廳院售票系統，或電洽國臺交04-23330153。欣賞音樂會可申請公務人員終身學習時數認證3小時。更多節目資訊請上國臺交網站www.ntso.gov.tw、或撥04-23391141查詢。