美聲朱苔麗 聖誕音樂會告別舞台

特別企劃【美聲、聖誕、拉威爾-朱苔麗與國臺交】

A Diva X' mas & Ravel 80th Celebration 2017/12/24(日)19:30苗北藝文中心(苗栗縣竹南鎮公園路206號)*票券已售罄

2017/12/26(二)19:30臺北國家音樂廳(臺北市中山南路21-1號) 指揮/水藍

Conductor: Lan Shui 女高音/朱苔麗

Soprano: Tai-Li Chu 【曲目】 *本場音樂會曲目稍有異動,請以官網資訊為準 羅西尼:鵲賊序曲

G. Rossini: Overture from “Die diebische Elster” 法朗克:天使之糧

C. Franck: Panis Angelicus 莫札特:聖體頌

W. A. Mozart: Ave verum corpus 古諾:懺悔

C. Gounod: Repentir 亞當:噢!聖善夜

A. Adam: Cantique de Noël 威廉‧葛梅斯:聖母頌

William Gomez: Ave María 拉威爾: 死公主的孔雀舞

M. Ravel: Pavane pour une infante défunte 拉威爾:圓舞曲

M. Ravel: La Valse 拉威爾:波麗露舞曲

M. Ravel: Bolero