工研院出新書　收錄31家台企在新南向國家打拚成功故事

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）新南向國家人口紅利龐大，預估是下一波全球經濟成長火車頭，工研院與國內智庫共同編撰收錄31個台灣企業深耕新南向國家的成功故事，並在15日舉行新書發表會暨研討會，分享成功拓展市場的經驗給其它國內業者。

經濟部積極協助國內企業獲得新南向國家最新市場情資，由工研院和全國工業總會、中經院、台經院、金工中心、資策會等產研單位合作，採訪已在新南向國家布局多年、經營有成的台灣企業。在《心南向 新成長-分享深耕新南向的台商故事》一書中，共收錄了31個台灣企業深耕新南向國家的成功故事。

這些成功故事包括鋼鐵業的龍頭中鋼公司、IC 設計業霸主聯發科技、深耕菲律賓 20 餘年的中國信託、泰國筆電市場市占第一的宏碁電腦、走出國際品牌之路的醫療器材公司雃博、國際級統包工程領航者中鼎集團、打入印尼國家電力市場的伸昌電機，以及開創智慧農業無人機的經緯航太等，橫跨印尼、越南、馬來西亞、泰國、菲律賓、印度六國，聚焦「智慧製造與金屬產業」、「服務產業」、「電子與資訊服務業」、「民生產業」、「能源與基礎建設」五大產業。

經濟部部長沈榮津表示，台灣以中小企業為主，發展新南向產業合作面臨不少困難，今年度經濟部推動工業總會和新南向主要六個國家的工商總會舉辦產業合作高峰論壇，搭建起合作的平台，希望帶動雙邊的業者在這個平台上交流合作的機會，在合作中產生的問題也可以透過此平台，以雙邊協商的方式來解決；也希望透過群體的力量，降低中小企業推展跨國合作業務的障礙。

全國工業總會理事長許勝雄則建議，所有要前往東南亞市場經營的業者，不管是投資、貿易，都要抱著「謙卑」的心，從歷史文化、生活習性、市場特性，進行深度了解並且互相理解與融合，才能真正的掌握東南亞的市場與需要。

許勝雄認為，新南向政策落實的關鍵在於雙方企業有暢通與多元的合作管道，才能讓雙方企業投入新產業、新通路、並建立品牌，共同互補雙方在全球產業供應鏈的位置，形成雙贏的新合作模式。