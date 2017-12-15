「神人級」紙飛機只賣20元　他想賺錢送媽媽聖誕禮物

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合報導）屏東一位網友昨(14)日在臉書po文指出，他昨早帶著兒子到住家附近吃早餐，停車時看到一位很認真折著“紙飛機”的男子。

起初這位網友以為他是折好玩的， 後來跟早餐店老闆聊天後，才知道原來這名男子因為跟平常人有點不一樣，所以他沒工作，沒收入。

以前他曾在一家麵包坊工作，但因為路途太遠，他媽媽不放心，所以放棄了麵包坊的工作。

這名男子曾經在學校學折紙飛機，也曾到學校門口賣紙飛機。但是因為他不能正常應對， 小朋友會害怕，因此生意也不好。

最近他被屏東廣東路上的“早食光”老闆發現，貼心的老闆提供他一個位子，讓他折紙飛機販賣，好讓男子有點收入 。

早餐店老闆說，男子最近想賺一點錢，買聖誕節禮物送給他媽媽 。所以希望，如果可以，大家路過時就跟他買一架紙飛機吧！

目前這名男子星期一到星期四的早上約5:30～10:30左右，會在屏東廣東路上的“早食光”早餐店門口販賣，紙飛機一架賣20元 。老闆也建議大家，男子做白色的紙飛機，是希望小朋友買回去後，可以自己著色哦！

翻攝Wei Wei Kuo臉書

這篇文章po出後，引起約7000名網友按讚或表達心情，分享超過3000次。網友紛紛留言表示

我也很想買可是我們在高雄有辦法買到嗎買到嗎或是有人可以幫忙帶回來嗎謝謝

​太便宜了>< 這麼精美的手工值得更好的價錢 ​ 台北起碼50~100

​20我會買 好厲害@@

若是一次買光飛機會不會被大家討厭，家裡小孩好愛飛機，且他折的超漂亮也很棒，20元太便宜了!

許多網友也盛讚早餐店老闆真有愛心！不過由於網友反應太熱烈，原po也提醒大家~~

拜託大家 買紙飛機的朋友 現場買

早餐店老闆不幫忙代購 請別影響老闆做生意

以下是熱心網友整理的~~超厲害紙飛機，所在位置

地址：屏東縣屏東市廣東路981號

「早食光＿晨食．豆花．下午茶」早餐店

星期一到星期四，上午5:30～10:30