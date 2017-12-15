美智庫報告指中國持續在南海諸島進行軍事建設及部屬

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北綜合報導）隨著全球對於亞太區域安全的焦點逐漸轉移至北韓之時，中國對於南海島礁的軍事建設仍然如火如荼地進行。

美國智庫戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）所屬的亞洲海事透明倡議 （Asia Maritime Transparency Initiative）於昨（14）日公布的專題報告及衛星空照指出，北京在2016年初及2017年中相繼於南沙群島（Spratly Islands）及西沙群島（Paracel Islands）填海造島後，過去一年來仍持續地在這些島礁上進行軍事建設。

報告指出，中國在2017年於南沙群島中部的永暑礁（Fiery Cross Reef）的建設面積高達11萬平方公尺，其中包含了機場跑道沿線的大型飛機庫，推測作為存放彈藥及必需品的地下倉庫；同樣位於島礁南方的還有作為導彈平台的強化庇護所，而東北方則佈署龐大的通訊偵測系統，還有遍布整座島礁的雷達通訊設施。

除了上述的建設之外，報告指出，過去幾個月，北京還在永暑礁北方建置高頻率的雷達系統。

此外，中國在同樣位於南沙群島的渚碧礁（Subi Reef）也是動作頻繁，目前已約有9萬5千平方公尺的建設，包括和永暑礁類似的地下倉庫、飛機庫、防空洞、雷達通訊設施，以及高頻率的天線設備象欄（elephant cage），作為搜集情報之用。​

報告還指出，渚碧礁的地下通道是在過去幾個月才完成並且掩蓋住。

而西沙群島中最大的島嶼永興島（Woody Island），同時也是目前中國主要的軍事及政府駐地，過去一年來沒有太大的變化，但卻首次出現高階的空軍部署。

報告指出，在十月底時，中國軍方釋出人民解放軍的殲－11戰鬥機在永興島軍事演練的照片，而在11月中旬，亞洲海事透明倡議也在永興島拍攝到運－8型飛機的蹤跡。亞洲海事透明倡議研判，中國的這些舉動可能是軍力投射及電子情報蒐集。

除此之外，亞洲海事透明倡議的衛星空照圖也顯示過去一年裡，中國在南沙群島第一大島礁美濟礁（Mischief Reef）、西沙群島中的趙述島（Tree Island）、北島（North Island），以及中建島（Triton Island ）也有不同程度的軍事建設。