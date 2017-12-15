美麗卻危險：格陵蘭融冰抬升全球海平面7.6公尺

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）這週，北極海冰的面積正以1,500年來最快的速度急遽減少；而13日科學家才發現，格陵蘭島(Greenland)的冰帽自2003年開始突然加速融化，這對地球環境影響嚴重，因為格陵蘭冰帽的面積達660,000平方英里、厚度深達1英里、體積達684,000立方英里。

簡單來說，如果格陵蘭的冰帽全數融化，將使全球海平面上升7.6公尺；而昨(14)天科學家才剛發布一份研究，指出格陵蘭的冰塊底下還有大片陸塊，顯示冰層的深度恐怕比原先想像得還要厚，若全數融化將再增加6.8公分的海平面。

網路媒體《Vox》報導，自2002年以來，每年皆有2,690億噸冰塊融化。科學家研究，在格陵蘭島西南方的集水區，冰塊在2003年至2014年間的融化速度，較過去26年加速了80%，也突顯整體冰帽的融化速率有多驚人。而這不只象徵著升溫氣候對地球生態系逐漸帶來的影響，也代表著某些更廣泛、更急遽的變化已悄然發生。

這份研究的獨特之處在於，科學家利用對真實世界長達40年的觀察結果，對格陵蘭島的氣候與生態變化有更清晰的理解，而非只是衛星圖像或電腦模擬的預測。

丹麥與格陵蘭地質調查局的研究顧問、也是此份研究的作者之一Andreas P. Ahlstrøm表示，在格陵蘭島很難蒐集到冰帽逕流的數據，但很幸運在Tasersiaq集水區他們得以觀察到。

由於格陵蘭島的地域範圍太廣，並不容易執行科學研究，所以對於要研究過去長時間氣候變化的資料，很難取得準確的測量數據，但Tasersiaq集水區剛好是1970年代格陵蘭在石油危機時，利用融冰路徑發展水力發電、供給國內用電的地方，於是留下了珍貴的資料。

但值得警惕的是，自2003年開始，該區的冰帽融化速度較過去十幾年來增加80%，這表示冰帽的狀態正急遽改變。從過往的研究可以了解，格陵蘭冰層的融化與全球大氣循環有關，科學家開始檢視2003年的氣候變化，觀察該年格陵蘭的氣候相較於前幾年是否有何異狀。

Ahlstrøm表示，「我們發現它與氣候模式的變化相符。」

研究團隊使用觀測與電腦模擬分析了大氣路徑，追蹤以往擴散至格陵蘭冰層上方的大氣通常來自於北方的夏季，也順勢帶來了寒冷的極圈空氣，維持了融冰速度。但在2003年卻開始有南方的氣流擴散，帶來了較暖空氣、氣流也更為波動，年復一年加快融化速度、變化也更不穩定。

儘管科學家已能解開大氣循環、冰帽面積與海平面上升的關係，但仍有許多未知的問題需要解答，包括其他因素影響全球冰層融化、冰層融化對該地生態的影響等。

但可以知道的是，根據今(2017)年初的研究，在2014年時格陵蘭的融冰已占全球海平面上升幅度的25%，這比例在1993年只有5%，這表示格陵蘭將成為全球海平面高度的重要影響因子，也是科學家們往後重要的研究對象。