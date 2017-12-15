菲律賓登革熱疫苗風波 前總統艾奎諾三世出面回應

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）登革熱疫苗恐慌持續在菲律賓延燒，前總統艾奎諾三世昨（14）日出席參議院調查聽證會，為任內採購可能有問題疫苗的決定辯護。

Dengvaxia是全球首個登革熱疫苗，2015年問世，同年12月，菲律賓是亞洲首個批准使用的國家，以34億披索（約新台幣23億元）採購，當時的總統是艾奎諾三世。

疫苗生產商賽諾菲（Sanofi）兩週前發布報告，指研究發現從未感染登革熱但接種疫苗者，將來若感染異種病毒的登革熱，症狀可能更嚴重。

菲國已有80多萬名學童接種疫苗，杜特蒂（Rodrigo Duterte）政府已展開調查。媒體報導，有數名接種疫苗的學童因感染登革熱死亡，雖然無法證明是否有關聯，但家長陷入恐慌。

艾奎諾三世（Benigno Aquino III）出席參議院調查Dengvaxia疫苗事件聽證會，他向參議員表示，他2010年上任後立即接手菲律賓棘手的登革熱疫情，衛生官員告知他並從中得知疫苗生產商賽諾菲（Sanofi）正在研發對抗登革熱的疫苗。

他表示，Dengvaxia上市後獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）、巴西及墨西哥政府批准使用，衛生專家也告知，疫苗通過所有確認效用及安全的必要程序。Dengvaxia經多年研發，據他瞭解，疫苗已完成地方及國際程序，他也強調，從來沒有人警告過他該疫苗的危險性。

艾奎諾三世認為政府應安撫民眾，不應大肆渲染，加重民眾恐慌。

菲律賓食品暨藥物管理局已下令全面禁售疫苗，衛生部考慮要求賽諾菲全額退款及賠償。